От трех до четырех лет тюрьмы получили участники преступной группы, занимавшиеся незаконной миграцией через Беларусь

Новости Беларуси. Вынесен приговор по громкому делу организации канала незаконной миграции через Беларусь. Участники международной преступной группы получили от трех до четырех лет лишения свободы за попытку переправки в страны ЕС почти 60 граждан Вьетнама. Вердикт огласили 14 декабря в суде Щучинского района.

В состав группировки входили граждане Беларуси, России, и Молдовы. Канал миграции был организован из Москвы к белорусско-литовской границе. Нелегалов на машинах подвозили к пограничной зоне, а дальше с проводниками пытались переправить на территорию соседнего государства. В ходе спецоперации все они были задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Граждане Вьетнама прибывали на территорию Российской Федерации, они формировались в соответствующие группы, подбирались люди, которые будут заниматься их перевозкой, размещением, перемещением через государственную границу Республики Беларусь и дальнейшему следованию уже в страны исхода Европейского союза. Задержанные нами депортировались из Республики Беларусь либо передавались в Российскую Федерацию в порядке исполнения соглашений о реадмиссии.

За 2016 год в Беларуси пресечено 34 канала незаконной миграции. Силовиками задержано больше 200 человек. Это граждане Вьетнама, Ирака, Афганистана, Шри-Ланки и Непала.

В странах Евросоюза высоко оценивают роль нашей страны в качестве барьера нелегальной миграции. С учетом современных реалий в 2017 году будет разработана концепция национальной миграционной политики.