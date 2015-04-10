26-летний житель Лиды два дня держал в плену и пытал свою девушку

Новости Беларуси. С ожогами, ссадинами и ушибами девушка обратилась с милицию. В отношении ее бой-френда возбуждено уголовное дело.



Последние несколько месяцев молодые люди снимали квартиру. В один из февральских дней сожители уселись за стол. Не обошлось без спиртного.

В ходе распития алкогольных напитков парень стал вспоминать былые обиды, возникшие из-за того, что подруга в свое время встречалась с другими.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Молодой человек подозревается в том, что на протяжении нескольких дней причинял боль и мучения своей возлюбленной. За это время на теле девушки появилось несколько термических ожогов, ушибов и ссадин. Такое поведение бой-френда потерпевшая прощать не собиралась и обратилась в милицию. Вырваться из плена потерпевшей удалось, когда подозреваемый сумел взять себя в руки.



Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить.