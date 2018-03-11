У Максима Иванова осталось две дочери, а у Дмитрия Валькова – сын: подробности трагедии в шахте «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Из Солигорска пришла печальная новость. Оказавшиеся под завалами в шахте «Беларуськалия» рабочие найдены погибшими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напоминаем, 9 марта в одной из шахт предприятия произошел обвал. Причина – внезапный выброс соли и газа. Под обвалившейся породой оказались два человека. Машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения. Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. Поисково-спасательная операция продолжалась более суток. И в ночь с 10 на 11 марта тела погибших были извлечены горноспасателями.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

В минувшую пятницу на третьем рудоуправлении «Беларуськалия» произошло ЧП. На глубине 620 метров произошел выброс газа и обрушение породы. Тогда на руднике работали 150 шахтеров.

Под завалами оказалась спецтехника, 45-летний Максим Иванов и 33-летний Дмитрий Вальков. Больше суток оставалась надежда, что шахтеры, оказавшиеся в эпицентре инцидента, живы. Все это время велись непрерывные работы по расчистке завалов. Горноспасателям приходилось работать и вручную, и механическим способом. Но уже утром 11 марта руководство предприятия подтвердило: тела обнаружены, сотрудники погибли.

Иван Головатый, генеральный директор предприятия «Беларуськалий»:

Они находились под рудой, которая была выброшена из кровли. Находились рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, когда произошло обрушение кровли. Нужно отметить, что данное явление имеет место у нас на месторождении. Старобинское месторождение относится к опасным по выделению газа. Последняя такая ситуация была в конце 1970 – начале 1980 годов. Отсутствие предварительных признаков и предвестников, к сожалению, не смогло уберечь людей в шахте.

Рисковое дело. Профессия шахтер в рейтинге самых опасных в мире. И каждый, кто уходит работать в забой, спускается в подземелье, это подтверждает. К сожалению, иногда стихия земли перестает подчиняться технологиям и человеку.

Выбросы соли и газа на рудниках предприятия относятся к газодинамическим явлениям. Опасным из-за внезапных выбросов. Считается и третий калийный горизонт Старобинского месторождения.

Обычно перед внезапными выбросами есть предупредительные знаки. Если их распознать, горные работы прекращаются. Но в тот день подобных предвестников не было.

Андрей Петровский, заместитель главного инженера по горным работам предприятия «Беларуськалий»:

Опасное обрушение солей и газов относится к газодинамическим явлениям, которые обычно привязаны к структуре мульды погружения. В ядрах под большим давлением находится газ, в том числе и метан. На предприятии зарегистрировано 414 мульд погружения, из них 130 на третьем рудоуправлении, поэтому алгоритм полностью безопасен на основании инструкции.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ. Сейчас специалисты изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего. С родственниками погибших сейчас работают психологи МЧС. Тела шахтеров уже этим вечерам передадут родным.