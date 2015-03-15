25-летний пасынок Сергея Безрукова и сын Игоря Ливанова найден мертвым в Москве

Новости России. Тело 25-летнего Андрея Ливанова обнаружили в его квартире на юго-востоке Москвы.

Долгое время с Андреем не могли связаться родные и друзья. Спасателям пришлось взломать дверь квартиры.

Первой тревогу забила мама Андрея – актриса Ирина Безрукова.

Она вместе со своим супругом, актером Сергеем Безруковым, на несколько дней уехала в командировку. Когда сын перестал отвечать на звонки, обеспокоенные родители позвонили в театр Сергея Безрукова, где в последнее время трудился Андрей. Выяснилось, что на работе он не появлялся.

Сообщение Московского Губернского театра (запись в Facebook):

С прискорбием сообщаем, что в ночь на субботу 14 марта скончался сотрудник нашего театра Андрей Игоревич Ливанов.

С первых дней существования Московского Губернского театра Андрей служил здесь старшим администратором. Он был чутким, внимательным, ответственным работником, на него всегда можно было положиться.

Театр скорбит о безвременной потере и приносит самые глубокие, искренние соболезнования его матери, актрисе Ирине Безруковой, художественному руководителю театра Сергею Безрукову, родным и близким, всем кто знал и любил его.

Светлая память…

Последнее письмо Андрея Ливанова – читать здесь.

По некоторым данным, еще до отъезда мамы парень жаловался на высокую температуру и общее недомогание.

Андрей Ливанов – пасынок Сергея Безрукова, сын его жены Ирины и актера Игоря Ливанова. Брак родителей Андрея Ливанова распался, когда ему было 11 лет. С тех пор он жил с матерью и отчимом. Будучи школьником, Ливанов играл в мюзикле «Норд-Ост».

Внезапная смерть Андрея Ливанова могла наступить в результате острого состояния, вызванного его тяжелой болезнью. Молодой человек около трех лет страдал сахарным диабетом. Эту версию не исключают ни медики, ни правоохранители.

Пока достоверно известно одно: следов насильственной смерти на теле 25-летнего парня не обнаружено.

По последним данным, Андрей сам позвонил в «скорую» и попросил о помощи. Приехавшие на место медики попасть в квартиру не смогли и вызвали спасателей.

Источник в правоохранительных органах (в комментарии LifeNews):

Сразу после звонка Ливанова врачи несколько раз пытались с ним связаться, но он не брал телефон и не выходил на связь. Около 20:30 спасатели смогли взломать дверь в квартиру и медики вошли внутрь, но было уже поздно. Врачам пришлось лишь констатировать смерть.

Известно, что перед смертью юноша сделал себе инъекцию инсулина. Незадолго до трагедии уровень сахара в крови Андрея поднимался до 16 ммоль/л.

В трагической смерти Андрея его отец Игорь Ливанов винит экспедицию во Вьетнам, из которой вернулся юноша несколько дней назад.

Судя по фотографиям и сообщениям в социальных сетях, в начале марта Андрей уехал в путешествие в юго-восточную Азию. В поездке его сопровождала мать Ирина.

Игорь Ливанов, актер, отец Андрея Ливанова:

Он пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Я спросил, как дела, он сказал, что все хорошо. Какая именно была температура, не уточнил. У меня сохранилась смс-переписка с сыном. Я думал, что сын просто отсыпается. Я был в таких поездках и знаю, как тяжело возвращаться после них. Скорее всего, он бы не стал обращаться к врачу, я думаю, что он дома и лежал.