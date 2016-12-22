Прямой эфир

Внук Иосифа Сталина скончался в Москве, его тело нашли на улице

22 декабря 2016 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Евгений Джугашвили скончался в Москве. Ему было 80 лет.

Смерть мужчины агентству РИА Новости подтвердили в справочной службе скорой помощи.

По информации Life, он умер на улице в Москве. Прохожие нашли мужчину возле дома без сознания, вызвали скорую.

Евгений Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда. Также он снялся в ряде фильмов о Сталине.

Сталин и Минск: как 25-минутное пребывание вождя в городе изменило судьбу белорусской столицы – здесь подробности.

# Некролог # Евгений Джугашвили

Другие новости рубрики

Все новости
Момент взрыва у метро в Москве попал на видео
22 декабря 2016 13:05

Момент взрыва у метро в Москве попал на видео

Из-за пожара в ресторане на японском острове Хонсю загорелось 140 домов
22 декабря 2016 10:32

Из-за пожара в ресторане на японском острове Хонсю загорелось 140 домов

Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие
22 декабря 2016 08:34

Взрыв у метро «Коломенская» в Москве, есть пострадавшие