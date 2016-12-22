Внук Иосифа Сталина скончался в Москве, его тело нашли на улице

Новости России. Евгений Джугашвили скончался в Москве. Ему было 80 лет.
Смерть мужчины агентству РИА Новости подтвердили в справочной службе скорой помощи.
По информации Life, он умер на улице в Москве. Прохожие нашли мужчину возле дома без сознания, вызвали скорую.
Евгений Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда. Также он снялся в ряде фильмов о Сталине.
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