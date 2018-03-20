2,5 кг гашиша на 60 тысяч долларов: в Минской области выявили канал поставки наркотиков из России

Новости Беларуси. Крупный канал поставки наркотиков на территории Минщины обнаружили белорусские правоохранители совместно с российскими коллегами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Были изъяты 2,5 килограмма гашиша на сумму 60 тысяч долларов. Фигурант «номер один» – 37-летний индивидуальный предприниматель.

Ему подчинялись реализаторы, которые делали закладки. Адреса были разные, в том числе в Минском районе. Впрочем, цепочка длилась аж до Ленинградской области.

Олег Сильвестрович, начальник управления по наркоконтролю и противостоянию торговле людьми УВД Миноблисполкома:

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в течение всего месяца. Деятельность магазина была направлена на распространение наркотиков в крупном размере. Приобретали наркотики в Российской Федерации, потом автотранспортными средствами доставляли их с территории Российской Федерации. Наркотики забирали путем закладок непосредственно в Санкт-Петербурге.

Как отметили на специальной встрече в Миноблисполкоме, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возросло.