В Беларуси всплеск аварий из-за гололёда. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим

Новости Беларуси. В Беларуси из-за гололеда действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложными метеоусловиями Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Неправильно оцененная дорожная обстановка может привести к трагическим последствиям.

Читайте также:

Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?

На дорогах Беларуси участились случаи гибели пешеходов. ГАИ напоминает, как обезопасить себя

О каких правилах безопасности на дороге нужно помнить водителям и пешеходам зимой?