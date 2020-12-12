В Беларуси всплеск аварий из-за гололёда. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим

Новости Беларуси. В Беларуси из-за гололеда действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране отмечается всплеск ДТП.
Новости Беларуси. В Беларуси из-за гололеда действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране отмечается всплеск ДТП.
В связи со сложными метеоусловиями Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Неправильно оцененная дорожная обстановка может привести к трагическим последствиям.
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