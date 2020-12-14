Массовое ДТП на трассе М5. Столкнулись около 15 машин, в том числе автомобиль милиции

Так, вечером 13 декабря вероятно скользкое покрытие стало причиной массовой аварии на трассе М5.

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется сложная дорожная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 авто. Одна из машин врезалась в дорожный знак. В аварию попал и автомобиль милиции. К счастью, никто не пострадал.