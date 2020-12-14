Массовое ДТП на трассе М5. Столкнулись около 15 машин, в том числе автомобиль милиции

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется сложная дорожная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, вечером 13 декабря вероятно скользкое покрытие стало причиной массовой аварии на трассе М5.
Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется сложная дорожная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, вечером 13 декабря вероятно скользкое покрытие стало причиной массовой аварии на трассе М5.
Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 авто. Одна из машин врезалась в дорожный знак. В аварию попал и автомобиль милиции. К счастью, никто не пострадал.
Оранжевый уровень опасности объявлен на 14 декабря в Беларуси. Ожидается туман, на дорогах гололед (подробнее здесь).