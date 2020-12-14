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Массовое ДТП на трассе М5. Столкнулись около 15 машин, в том числе автомобиль милиции

14 декабря 2020 10:49
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Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется сложная дорожная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, вечером 13 декабря вероятно скользкое покрытие стало причиной массовой аварии на трассе М5.  

Массовое ДТП на трассе М5. Столкнулись около 15 машин, в том числе автомобиль милиции-1

Под Марьиной Горкой столкнулись около 15 авто. Одна из машин врезалась в дорожный знак. В аварию попал и автомобиль милиции. К счастью, никто не пострадал.  

Оранжевый уровень опасности объявлен на 14 декабря в Беларуси. Ожидается туман, на дорогах гололед (подробнее здесь).  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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