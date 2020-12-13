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Под Веной задержали международную преступную группу. Четверо жителей Гомеля специализировались на краже мототехники

13 декабря 2020 11:24
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители помогли коллегам из Австрии задержать международную преступную группу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным благодаря обмену информацией.

Под Веной задержали международную преступную группу. Четверо жителей Гомеля специализировались на краже мототехники-1

Криминальная компания специализировалась на краже мототехники. Взяли их с поличным под Веной. Все четверо задержанных – жители Гомельской области.

Под Веной задержали международную преступную группу. Четверо жителей Гомеля специализировались на краже мототехники-4

Квартет действовал по заранее спланированной схеме, каждому отводились свои роли и функции. Передвигались на микроавтобусе, запуская вперед для разведки и сопровождения легковой автомобиль.

Криминальные похождения были пресечены, когда молодые люди украли мотоцикл и направились в сторону границы Чехии.

Под Веной задержали международную преступную группу. Четверо жителей Гомеля специализировались на краже мототехники-7

Известно, что один из задержанных ранее судим за грабеж и хулиганство. Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности квартета к другим подобным преступлениям.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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