Под Веной задержали международную преступную группу. Четверо жителей Гомеля специализировались на краже мототехники

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители помогли коллегам из Австрии задержать международную преступную группу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Криминальная компания специализировалась на краже мототехники. Взяли их с поличным под Веной. Все четверо задержанных – жители Гомельской области.

Квартет действовал по заранее спланированной схеме, каждому отводились свои роли и функции. Передвигались на микроавтобусе, запуская вперед для разведки и сопровождения легковой автомобиль.

Криминальные похождения были пресечены, когда молодые люди украли мотоцикл и направились в сторону границы Чехии.