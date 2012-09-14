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22-летний сварщик погиб в результате взрыва на строительной площадке в Полоцке

14 сентября 2012 13:35
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Новости Беларуси. Взрыв на строительной площадке многоэтажного жилого дома в Полоцке прогремел сегодня утром во время сварочных работ. 22-летний сварщик погиб, 48-летний монтажник в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. На месте происшествия обнаружены фрагменты боеприпаса, его происхождение будет установлено после экспертизы. По информации правоохранителей, причиной взрыва мог стать снаряд времён  Великой Отечественной войны.

По предварительной версии, рабочие пытались изготовить кувалду, приварив взрывоопасный предмет к железному грифу.

Евгений Притупенко, инспектор Полоцкого ГРОЧС:
Они не сообщили туда, куда нужно, о найденном предмете, пытались сделать из него, со слов свидетелей, приспособление для строительных работ. Они пытались приварить к нему какую-то ручку. Тогда и произошел взрыв.

Напомним, аналогичная трагедия произошла в июле нынешнего года на комбинате стройматериалов в г.п. Паричи Гомельской области прогремел взрыв. Сварщик погиб, тракторист с травмами доставлен в больницу и прооперирован. Как выяснилось, в качестве кувалды тракторист использовал гранату прямоугольной формы.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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