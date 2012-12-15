20-летний маньяк убил мать, отца, 20 детей и 6 учителей

Новости США. США скорбят по жертвам очередной кровавой расправы, которая потрясла своей бессмысленностью и жестокостью, без преувеличения, весь мир.

В городе Нью-таун 20-летний Адам Лэнза открыл стрельбу в начальной школе. ЧП случилось в самый разгар учебного дня. В здании было, по меньшей мере, 600 детей. 20 из них настигли пули маньяка. Погибли также шестеро учителей. До этого Лэнза убил собственную мать, она работала учителем в этой же школе, и отца.

Самого преступника нашли мертвым полицейские. Скорее всего, он застрелился. Рядом с ним нашли целый оружейный арсенал, который, к слову, был куплен законно и зарегистрирован на погибшую мать стрелка. Что толкнуло на это зверское преступление молодого человека, пока не известно. Однако журналистам удалось раскопать, что убийца вел замкнутый образ жизни и увлекался компьютерными играми.

В США это уже седьмой подобный случай, массовый расстрел людей, за год. В стране объявлен четырехдневный траур.

Глава Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнование Президенту США Бараку Обаме, родным и близким погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.