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19-летняя девушка найдена мертвой в лесопарковой зоне в Минске: комментарий СК

14 декабря 2017 13:40
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Новости Беларуси. Видимых телесных повреждений на теле жительницы Мяделя, которое было найдено в лесопарковой зоне во Фрунзенском районе Минска, не обнаружено.

Об этом в комментарии ctv.by рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Личность девушки установлена – это 19-летняя Александра Хуторенко. Назначен ряд экспертиз. 

Проводится доследственная проверка по факту смерти девушки. Уголовное дело о безвестном исчезновении окончено в связи с обнаружением тела.

Напомним, погибшая пропала месяц назад (подробности здесь).

# происшествия # Несчастный случай # Юлия Гончарова

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