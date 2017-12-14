19-летняя девушка найдена мертвой в лесопарковой зоне в Минске: комментарий СК

Новости Беларуси. Видимых телесных повреждений на теле жительницы Мяделя, которое было найдено в лесопарковой зоне во Фрунзенском районе Минска, не обнаружено.

Об этом в комментарии ctv.by рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Личность девушки установлена – это 19-летняя Александра Хуторенко. Назначен ряд экспертиз.

Проводится доследственная проверка по факту смерти девушки. Уголовное дело о безвестном исчезновении окончено в связи с обнаружением тела.