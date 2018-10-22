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В Кобринском районе перевернулся Volkswagen. Водитель погиб

22 октября 2018 08:08
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Новости Беларуси. Вечером 20 октября в Кобринском районе опрокинулась легковушка.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний житель деревни Лука на Volkswagen Passat двигался по трассе Кобрин – Столбцы. На 201 км автодороги машина оказалась на встречной полосе, после чего съехала на обочину и перевернулась.  

В Кобринском районе перевернулся Volkswagen. Водитель погиб-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что он не был пристёгнут.  

В Кобринском районе перевернулся Volkswagen. Водитель погиб-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года под Минском водитель на легковушке врезался в дерево и погиб. 

Двумя годами ранее мужчину лишили водительских прав – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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