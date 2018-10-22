В Кобринском районе перевернулся Volkswagen. Водитель погиб

Новости Беларуси. Вечером 20 октября в Кобринском районе опрокинулась легковушка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний житель деревни Лука на Volkswagen Passat двигался по трассе Кобрин – Столбцы. На 201 км автодороги машина оказалась на встречной полосе, после чего съехала на обочину и перевернулась.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что он не был пристёгнут.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома