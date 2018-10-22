В Кобринском районе перевернулся Volkswagen. Водитель погиб
Новости Беларуси. Вечером 20 октября в Кобринском районе опрокинулась легковушка.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 24-летний житель деревни Лука на Volkswagen Passat двигался по трассе Кобрин – Столбцы. На 201 км автодороги машина оказалась на встречной полосе, после чего съехала на обочину и перевернулась.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что он не был пристёгнут.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Проводится проверка.
Осенью 2018 года под Минском водитель на легковушке врезался в дерево и погиб.
Двумя годами ранее мужчину лишили водительских прав – здесь подробности.