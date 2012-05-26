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18-летний финн расстрелял 9 человек с крыши ресторана

26 мая 2012 12:50
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Новости Финляндии. Молодой человек в военной форме при невыясненных пока обстоятельствах забрался вечером в субботу на крышу одного из ресторанов небольшого городка Хювинкяа и начал стрелять из винтовки и дробовика по людям.

Он произвел 20 выстрелов. 18-летняя девушка скончалась на месте, другой 18-летний парень скончался позже в больнице, 23-летняя сотрудница полиции остается в больнице в тяжелом состоянии, также в больницах еще 6 человек.

Убийцу искали 50 полицейских, его поймали утром в воскресенье, от оружия он успел избавиться, сопротивления не оказывал.

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Криминал

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