18-летний финн расстрелял 9 человек с крыши ресторана

Новости Финляндии. Молодой человек в военной форме при невыясненных пока обстоятельствах забрался вечером в субботу на крышу одного из ресторанов небольшого городка Хювинкяа и начал стрелять из винтовки и дробовика по людям.

Он произвел 20 выстрелов. 18-летняя девушка скончалась на месте, другой 18-летний парень скончался позже в больнице, 23-летняя сотрудница полиции остается в больнице в тяжелом состоянии, также в больницах еще 6 человек.

Убийцу искали 50 полицейских, его поймали утром в воскресенье, от оружия он успел избавиться, сопротивления не оказывал.