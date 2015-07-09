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15-летнюю девушку задержали по подозрению в сбыте спайсов

09 июля 2015 16:35
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Новости Беларуси. Учащуюся колледжа подозревают в сбыте психотропов. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси. Несовершеннолетняя помещена в изолятор временного содержания. 

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
15-летняя учащаяся УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» задержана по подозрению в незаконном распространении психотропных веществ. Задержанию предшествовала значительная следственная и оперативно-розыскная работа. В больницу в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным психотропным веществом был госпитализирован учащийся указанного колледжа, 1999 года рождения. В рамках сбора информации по данному факту установлено, что несовершеннолетний накануне употреблял курительную смесь, которую приобрел у своей 15-летней сокурсницы. 

# происшествия # Наркотики # Татьяна Белоног

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