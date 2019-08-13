Бешеный енот покусал 24-летнюю жительницу Белоозёрска

Новости Беларуси. Жительницу Белоозерска покусал бешеный енот.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя главного врача Ивацевичской районной ветеринарной станции Александра Холодовича, происшествие случилось шестого августа. 30-летний мужчина и 24-летняя девушка привезли енота в райветстанцию. Пара рассказала, что они нашли енота на обочине дороги и решили отнести в лес. Но животное пошло следом за людьми. Тогда они решили отвезти енота к ветеринару, по дороге к которому животное покусало девушку.

На следующий день утром енот умер. После исследования оказалось, что животное было больно бешенством.

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Молодые люди, контактировавшие с енотом, были госпитализированы. Им были проведены неотложные медицинские манипуляции и назначен курс прививок. Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

С 8 августа на участке между Стайковским и Житлинским сельскими советами Ивацевичский райисполком установил карантин на 2 месяца. Рядом нет населенных пунктов, поэтому для местных жителей эта ситуация не представляет угрозы.