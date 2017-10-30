Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла 29 октября в Пуховичском районе. Там на 27 километре трассы Минск-Гомель под машину попал 60-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Тюрин, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

Около 18:30 на 27 километре автодороги Минск–Гомель на территории Пуховичского района водитель автомашины Volkswagen совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части. Мужчина от полученных телесных повреждений погиб.

Объединяет эти происшествия то, что ни у одного из пострадавших не было световозвращающих элементов.

ДТП произошли на неосвещенных участках дороги, и у водителей не было шанса вовремя увидеть пешехода и предотвратить наезд.