Прямой эфир

15-летние девушки подожгли икону Божией Матери около кафедрального собора

02 февраля 2023 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске две 15-летние девушки около Свято-Духова кафедрального собора подожгли икону Божией Матери. Свои циничные действия они фотографировали и снимали на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15-летние девушки подожгли икону Божией Матери около кафедрального собора-1

Остановила несовершеннолетних прихожанка, которая забрала икону и отнесла ее в церковь. В это время подростки сбежали. Однако найти их правоохранителям не составило труда. В настоящее время девушки задержаны. Помимо общения со следователем, школьниц ждала еще и беседа с представителем церкви.

15-летние девушки подожгли икону Божией Матери около кафедрального собора-4

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального РОСК Минска:
Несовершеннолетние являются ученицами 10 класса одной из школ столицы, ранее не судимы. В отношении школьниц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – злостное хулиганство. С их участием проводятся следственные действия.

15-летние девушки подожгли икону Божией Матери около кафедрального собора-7

Иерей Дионисий Ковалев, председатель приходского совета Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Фотографии в таком обличии в таком месте для верующего человека, для православной веры являются чем-то нечистым, оскверняющим веру, храм. Непристойные фотографии в таком месте. Надеюсь, что данная ситуация развернется в первую очередь вразумлением для них, для их друзей. Это какой-то определенный звонок в нашу жизнь, мы должны сделать правильные выводы и исправить, пока еще есть такая возможность.

15-летние девушки подожгли икону Божией Матери около кафедрального собора-10

В ходе осмотра мобильного телефона одной из школьниц следователи обнаружили фото свастики и другие материалы нацистской направленности. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Религия # происшествия # Наталья Корнаушенко # Иерей Дионисий Ковалев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Столичный бизнесмен обманул шесть организаций на 130 тысяч рублей
02 февраля 2023 07:00

Столичный бизнесмен обманул шесть организаций на 130 тысяч рублей

Тело беженца обнаружили неподалёку от польской границы
31 января 2023 10:27

Тело беженца обнаружили неподалёку от польской границы

Почти 900 человек привлечены к административной ответственности. Итоги акции ГАИ «Пешеход»
30 января 2023 15:17

Почти 900 человек привлечены к административной ответственности. Итоги акции ГАИ «Пешеход»