15-летние девушки подожгли икону Божией Матери около кафедрального собора

Новости Беларуси. В Минске две 15-летние девушки около Свято-Духова кафедрального собора подожгли икону Божией Матери. Свои циничные действия они фотографировали и снимали на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остановила несовершеннолетних прихожанка, которая забрала икону и отнесла ее в церковь. В это время подростки сбежали. Однако найти их правоохранителям не составило труда. В настоящее время девушки задержаны. Помимо общения со следователем, школьниц ждала еще и беседа с представителем церкви.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального РОСК Минска:

Несовершеннолетние являются ученицами 10 класса одной из школ столицы, ранее не судимы. В отношении школьниц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь – злостное хулиганство. С их участием проводятся следственные действия.

Иерей Дионисий Ковалев, председатель приходского совета Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Фотографии в таком обличии в таком месте для верующего человека, для православной веры являются чем-то нечистым, оскверняющим веру, храм. Непристойные фотографии в таком месте. Надеюсь, что данная ситуация развернется в первую очередь вразумлением для них, для их друзей. Это какой-то определенный звонок в нашу жизнь, мы должны сделать правильные выводы и исправить, пока еще есть такая возможность.