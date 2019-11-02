В Минске задержан 80-летний пассажир, который «заминировал» самолёт

Новости Беларуси. Вечером 1 ноября в Минске пенсионер заявил о минировании рейса в Национальном аэропорту.

Как сообщает Следственный комитет, во время осуществления посадки на самолёт рейса Минск – Санкт-Петербург 80-летний пассажир сказал, что воздушное судно может взорваться.

Прибывшие СПГ и СОГ провели осмотр места происшествия, взрывные устройства обнаружены не были.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Весной 2019 года был задержан гражданин, который сообщил о минировании станции метро «Уручье».