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В Минске задержан 80-летний пассажир, который «заминировал» самолёт

02 ноября 2019 10:12
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Новости Беларуси. Вечером 1 ноября в Минске пенсионер заявил о минировании рейса в Национальном аэропорту. 

Как сообщает Следственный комитет, во время осуществления посадки на самолёт рейса Минск – Санкт-Петербург 80-летний пассажир сказал, что воздушное судно может взорваться. 

Прибывшие СПГ и СОГ провели осмотр места происшествия, взрывные устройства обнаружены не были. 

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. 

Весной 2019 года был задержан гражданин, который сообщил о минировании станции метро «Уручье».

На несколько часов были закрыты три станции – здесь подробности

# Лжеминирование # происшествия

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