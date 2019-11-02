В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi

Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Audi двигалась по дороге Желудок – Кукини. На 3 км машина съехала на обочину и врезалась в дерево.