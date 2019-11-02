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В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi

02 ноября 2019 10:51
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Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Audi двигалась по дороге Желудок – Кукини. На 3 км машина съехала на обочину и врезалась в дерево. 

В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Удар пришёлся на водительскую сторону автомобиля. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. 

К месту аварии были направлены специалисты, которые установят все обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе в Островецком районе перевернулся легковой автомобиль. 

В аварии погиб пассажир – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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