В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi

Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Audi двигалась по дороге Желудок – Кукини. На 3 км машина съехала на обочину и врезалась в дерево.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Удар пришёлся на водительскую сторону автомобиля. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
К месту аварии были направлены специалисты, которые установят все обстоятельства случившегося.
На прошлой неделе в Островецком районе перевернулся легковой автомобиль.
В аварии погиб пассажир – подробнее здесь.