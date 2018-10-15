13-летняя девочка выпала с 10 этажа в Гродно. СК устанавливает обстоятельства смерти

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича, происшествие случилось вечером 14 октября. Около многоэтажки было обнаружено тело подростка с признаками падения с высоты.

Выясняются детали случившегося, назначено проведение ряда экспертиз.

Согласно данным местных СМИ, 13-летняя школьница выпала из окна десятого этажа. Прибывшие медики незамедлительно доставили пострадавшую в реанимацию, но ночью пациентка скончалась.

Летом 2018 года в Витебске в результате падения с пятого этажа погиб 11-летний мальчик.