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13-летняя девочка выпала с 10 этажа в Гродно. СК устанавливает обстоятельства смерти

15 октября 2018 13:11
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 13-летней девочки в Гродно.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича, происшествие случилось вечером 14 октября. Около многоэтажки было обнаружено тело подростка с признаками падения с высоты.  

Выясняются детали случившегося, назначено проведение ряда экспертиз.  

Согласно данным местных СМИ, 13-летняя школьница выпала из окна десятого этажа. Прибывшие медики незамедлительно доставили пострадавшую в реанимацию, но ночью пациентка скончалась.  

Летом 2018 года в Витебске в результате падения с пятого этажа погиб 11-летний мальчик. 

Ребёнок упал на козырёк подъезда – подробнее здесь.  

# Падение с высоты # происшествия # Сергей Шершеневич

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