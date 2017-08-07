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13-летний мальчик случайно застрелил младшего брата в Орше

07 августа 2017 12:39
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в Орше в субботу вечером 5 августа. 13-летний подросток случайно застрелил своего младшего брата.

Как сообщает Следственный комитет, родители детей вместе с младшим сыном были в гостях. Старший сын остался дома один. Через несколько часов девятилетний мальчик пришел домой, чтобы переодеться. Он увидел в руках у брата ружье и попросил его подержать.

Из-за случайного выстрела младший брат получил огнестрельное ранение. Отец доставил ребёнка в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства трагедии выясняются. Был осмотрен дом, изъято оружие и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
В ходе следствия будет изучена информация о родителях мальчика. Предварительно установлено, что семья по месту жительства характеризуется положительно.

Летом 2016 года в Столинском районе мужчина стрелял в 7-летнего ребенка – здесь подробнее.

# происшествия # Гибель детей # Светлана Сахарова

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