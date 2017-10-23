На трассе Минск – Микашевичи машина врезалась в столб: 5-летняя девочка в больнице

Новости Беларуси. 5-летняя девочка тяжело пострадала в ДТП в Минском районе. На 23-м километре трассы Минск – Микашевичи у деревни Пятевщина легковой автомобиль въехал в мачту освещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.