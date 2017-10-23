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На трассе Минск – Микашевичи машина врезалась в столб: 5-летняя девочка в больнице

23 октября 2017 14:36
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Новости Беларуси. 5-летняя девочка тяжело пострадала в ДТП в Минском районе. На 23-м километре трассы Минск – Микашевичи у деревни Пятевщина легковой автомобиль въехал в мачту освещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Минск – Микашевичи машина врезалась в столб: 5-летняя девочка в больнице-1

5-летняя пассажирка с открытой травмой головы попала в больницу.

На трассе Минск – Микашевичи машина врезалась в столб: 5-летняя девочка в больнице-3

По словам правоохранителей, она сидела в детском кресле, правда, полноценно не была пристегнута.

На трассе Минск – Микашевичи машина врезалась в столб: 5-летняя девочка в больнице-5

# происшествия # Авария в Минской области

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