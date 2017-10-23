За выходные жертвами пожаров в Минской области стали 2 человека

Новости Беларуси. 2 человека погибли на пожарах в области за выходные. Одна из трагедий – в Дзержинском районе. Горел жилой дом, умерла его хозяйка.

Еще один пожар, который унес жизнь человека, был в Несвижском районе. Погиб мужчина. Всего за прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано 8 возгораний: в Дзержинском, Минском, Столбцовским, Червенском и Пуховичском районах, а также в Крупках.