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В Жлобинском районе Ford столкнулся с трактором: 30-летний водитель иномарки погиб

06 апреля 2016 07:46
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Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла возле деревни Завод минувшей ночью. 30-летний водитель Ford погиб в результате столкновения автомобиля с трактором.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС: 
По прибытии к месту вызова спасателей Жлобинского района было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля «Форд Мондео» 2001 г.в. с бочкой РЖТ-6. В салоне легкового автомобиля заблокирован мужчина, без признаков жизни. Работниками МЧС с применением гидравлического инструмента деблокирован погибший, хозяин автомобиля.

Как рассказали в ГАИ, Ford двигался по автодороге «Минск – Гомель» со стороны Гомеля в направлении Жлобина. Водитель иномарки неправильно выбрал скорость движения, в результате чего и произошло столкновение с трактором. 

По факту происшествия проводится проверка.

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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