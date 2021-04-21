1063 с начала года. МВД отмечает в Беларуси всплеск наркопреступлений

Новости Беларуси. 1063 наркопреступления выявили в Беларуси в 2021 году. Речь о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительно вырос объем изымаемых наркотиков – практически в два раза (в текущем году это 69 килограммов). Отмечают и рост числа вовлеченных в незаконный оборот наркотиков молодых людей. Как правило, это еще учащиеся учреждений образования. Только за нынешний год – почти 70 человек, притом 9 из них – несовершеннолетние.

Основным источником распространения по-прежнему остается глобальная сеть. Молодежь все активнее использует интернет для дистанционного общения, а в виртуальной реальности все больше предложений о нелегальном трудоустройстве, или, говоря проще, вербовке.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:

Мы видим и можем констатировать, что в этом году нами были задержаны порядка 70 обучающихся различных учебных заведений. Эта проблема актуальна, и мы считаем, что своевременно необходимо на нее влиять.

Чтобы родители в первую очередь обращали внимание на то, какие приложения находятся в гаджетах их детей. Хотели бы донести до уже совершеннолетних обучающихся о том, что легких денег не бывает и вся преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, влечет за собой довольно-таки серьезную уголовную ответственность.