17 лет Союзу Беларуси и России. Чем мы похожи и есть ли граница различия между нами

Новости Беларуси. 2 апреля Беларусь и Россия отметили 17-летие союзных отношений. Именно в этот день в уже далеком 1996 году президенты двух стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе Беларуси и России. Ровно через год был договор о Союзе. Это де юре. Де факто он между нами не прерывался даже после распада Союза. Очень многое нас связывает крепче, чем политические документы. А это уже в плоскости простых человеческих, а, точнее, соседских отношений. И логично, что даже граница между нами прозрачная.

Интернациональная загадка: кто есть кто? Отгадки разве что в паспорте. Международные отношения, говоря официальным языком, у нас всегда, скорее, на уровне братских.

И хлебом едины. «Працавітыя» белорусы, чтя традиции славянской толоки, выполнив свой агроплан по уборке урожая, не бросают соседей. Помощь без границ. Уже который год комбайнеры Могилевской области выходят на русское поле и помогают россиянам вовремя собрать зерно. Ведь это как-то не по-белорусски – бросить брата в беде.

Комбайнеры:

Все-таки помощь соседям, надо помочь.

Очень хорошо работают тут ребята-белорусы, у них ответственность даже больше, чем у других, у российских ребят. Мы много лет уже сотрудничаем.

А здесь дружба начинается с пеленок. Привет от маленькой россиянки. Малышка уже вот-вот должна сменить место обитания. Для значимого события молодая мама из Великих Лук Псковской области выбрала Витебский роддом. Конечно, дочке потом объяснят, что родина – это не то место, где ты появился на свет. Российские роженицы говорят, что здесь, за 200 километров от дома, медицинский климат комфортней.

Ольга Дремченко (Россия):

Недалеко для того, чтобы получить помощь квалифицированных специалистов и ответственных медиков. Человека три из близких друзей рожали здесь. А так знакомых много.

А вот соседка Ольги, кстати, они землячки, планирует с сыном увидится уже к вечеру. Почти все ее знакомые рожали в Беларуси, потому ее выбор был предопределен.

Екатерина Рогова (Россия):

Очень многие боятся у нас рожать, поэтому едем сюда, в этот роддом.

В Беларуси нравится больше, чем в России. Здесь все правильнее.

В витебский роддом из России в медицинский тур приезжают уже больше трех лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Харченко, заведующий отделения патологии беременных Витебского областного роддома:

За этот год было уже у нас 26 человек. В основном приезжает Псковская область, Великие Луки, бывают люди из Москвы, из Санкт-Петербурга.

Трасса «Брест – Москва», в простонародье – «Олимпийка». Это и есть та дорожная нить, которая связывает Беларусь и Россию. До границы примерно 50 километров. И мы автостопом вместе с дальнобойщиками на фуре отправляемся к соседям.

Россию наш попутчик Юрий за два десятилетия, что за рулем автопоезда, уже изъездил вдоль и поперек.

Юрий Шабловский, дальнобойщик (Беларусь):

Если до Москвы еще дороги удовлетворительные, то чуть дальше Московской области есть очень плохие дороги.

С высоты кабины большегруза – обзорная экскурсия.

Юрий Шабловский, дальнобойщик (Беларусь):

Беларусь отличается от России. Более убраны магистрали. Даже россияне приезжают к нам и говорят, что переезжаешь границу, сразу ощущается, что ты в другой стране, что где-то есть какой-то порядок.

На станции транспортного контроля водители сейчас теряют, если не перегружены, всего по минут десять. Пока наш водитель в режиме ожидания, мы выходим в эфир на радиоволне дальнобойщиков.

Видимо, на границе пока не до разговоров по рации. Хотя Юрий утверждает, что часто в дороге, когда тоска берет верх, с коллегами заводят беседы. Этакий экспресс-сеанс психотерапии. А понятие «дорожное братство» и в Беларуси, и в России расшифровывается, впрочем, как и имеет значение, одинаково.

Юрий Шабловский, дальнобойщик (Беларусь):

С россиянами много заводим тем: о жизни, о работе, у кого что наболит, о том и разговариваем.

Граница позади. Российские просторы. Пейзажи особо не меняются. На первый взгляд. Выясняем: маскирует их межсезонье.

Жители деревни Красная Горка:

Мы удивляемся какой в Беларуси порядок в том отношении, что поля все засажены. Приятно посмотреть.

В российской приграничной деревне Красная Горка жители не делят «наши»-«ваши». В нескольких километрах, но уже в Беларуси, у Натальи и Сергея Шалатовых живут кумовья, крестник и друзья. Потому за границу ездят часто.

Сельских жителей волнуют агровопросы, летом, говорят, на полях бурьян, земля массово не возделывается, потому местные в основном работают в дорожном бизнесе.

Жители деревни Красная Горка:

Что ваши в наш лес могут зайти в ягоды, в грибы, что мы к вам. Мы на границе живем. Мы все свои. Где хотим.

Сергей заядлый рыбак. С другом-белорусом постоянно ходят на промысел.

Сергей, житель деревни Красная Горка:

Я еду к нему, ходим на рыбалку. Проблем нет. В Беларуси рыбачим. Рыбы везде хватает. У вас просто меньше браконьерства.

Баба Феня уже как 20 лет сменила прописку с белорусской на российскую. В 60 повстречала своего будущего мужа и переехала за бугор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Муж бабы Фени недавно умер. Сейчас бабуля собирается вернуться назад в республику, поближе к родне.

Вот и племянница приехала. На столе – белорусская сгущенка, в углу – белорусский телевизор. Кстати, за провиантом россияне ездят к соседям. Говорят, молочные продукты и колбаса там все-таки вкуснее.

Племянница бабы Фени:

И продукты нам больше нравятся белорусские. Мне кажется, что белорусские люди веселее, чем наши, русские.

Продолжаем путешествие. Едем в глубь региона. Кто, как не водитель дальнобойщик, лучший эксперт в дорожном сервисе. В Беларуси, замечает Юрий, все-таки магистральная инфраструктура лучше.

Юрий Шабловский, дальнобойщик (Беларусь):

Для водителя это святое – душ. Мало очень.

За 20-летний стаж Юрий повидал всякого. Но и сейчас в некоторые регионы страны-соседки лучше въезжать с заблокированными дверями. Как и в лихие 90-ые сегодня на дорогах огромной федерации можно встретить рэкетиров.

Юрий Шабловский, дальнобойщик (Беларусь):

Подъезжают ребята и говорят, что надо платить деньги, у них все платное. Иногда ключ на старт, уходишь, иногда невозможно, решаешь проблему на месте, иногда приходится платить. В Беларуси такого не встречал.

С Юрием мы распрощались на повороте у Смоленска. Это один из пограничных областных центров. Кстати, он город-побратим нашей Орши. У смолян мы поинтересовались, что они знают о стране-соседке.

Жители Смоленска:

Знаю, что в Беларуси больше порядка и все лучше, чем у нас.

В смоленских школах часто организовывается поездки в Беларусь.

В Логойске на лыжах катались, в Минске были.

Отличаются ли россияне от белорусов? В принципе, менталитетом мы одинаковые.

Такие же самые люди. Очень хорошие, прекрасные.

Колбаса белорусская нравится, кому она не нравится.

Я сама из Беларуси. Почему переехала? Училась здесь, работала и замуж вышла.

Белорусские критики называют его «отцом отечественного театрального авангарда». Уже четыре года заслуженный деятель Республики Беларусь Виталий Барковский удивляет смоленский бомонд. Из Белорусского драмтеатра имени Якуба Коласа он перебрался в Смоленский имени Александра Грибоедова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виталий Барковский, главный режиссер Смоленского государственного драматического театра им. А. С. Грибоедова:

На Смаленшчыне мова вельмі блізкая. Вы разумееце, што яна вельмі блізкая. І я нават калі-нікалі на рэпетыцыях кажу, что, мабыць, стараруская мова гэта і была беларуская.

С белорусской драматургией Барковский не расстается и на Руси. Здесь он уже поставил несколько спектаклей по белорусским пьесам. Зритель, кстати, нетрадиционную режиссуру оценил. Партитура отношений человека и мира, а именно это и есть смысл современного театра, интернациональна.

Виталий Барковский, главный режиссер Смоленского государственного драматического театра им. А. С. Грибоедова:

Карані адны і тыя ж. Дай Бог, каб заставалія нашы такія сяброўскія адносіны. Каб яны мацаваліся, каб мы ішлі да гэтага светлага разумнага грамадства разам. Калі Расія, колькі можа, нам дапамагае. А ў данным выпадку Расія ў многім з нас бярэ прыклад.

Восточному соседу в Беларуси, впрочем, наверное, как и наоборот, всегда рады.

Традиционное белорусское гостеприимство. Народный коллектив из приграничного Лиозно снова репетирует обряд встречи.

Солистка народного коллектива:

Мы настолькі прывыклі к гэтым сустрэчам. Разумеюць беларускую мову. Мы ім адно на рускім скажам, а адно – на беларускім.

Через пару дней они ждут на районный фестиваль театральных коллективов близких соседей. Работники границы уже не шокированы таким маскарадом. На репетицию в натуральных декорациях попал проезжающий мимо Сергей.

Сергей:

Это очень впечатляет, очень приятно и радостно. Встречают в национальных костюмах, и такие замечательные девушки.

Среди славян мы очень близки.