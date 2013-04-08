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Столкновения христиан и мусульман в Египте. 1 человек погиб, более 80 ранены

08 апреля 2013 06:28
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Новости Египта. Под усиленную охрану взят Кафедральный собор Святого Марка в Каире. Поводом послужили очередные столкновений между христианами и мусульманами, в которых один человек погиб, более 80 получили ранения.

Беспорядки начались после отпевания четверых жертв конфликта, произошедшего несколько дней назад. По утверждению свидетелей, когда христиане выходили из церкви, местные жители начали бросать в них камни и бутылки с зажигательной смесью.

В тоже время в МВД Египта говорят, что к столкновениям привели действия христиан, которые начали разбивать автомобили, припаркованные у храма. Чтобы усмирить толпу, полиция применила слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте # Фотофакт

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