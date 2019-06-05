Зеленский выступает за возобновление минского процесса. Итоги очередного раунда переговоров по ситуации на Донбассе

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси Леонид Кучма отправился в Войсковой переулок. Здесь 5 июня прошел очередной раунд переговоров по ситуации на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщалось ранее, Украина сегодня представила предложения по обмену пленными и прекращению огня. Их анонсировал Владимир Зеленский накануне в Брюсселе.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Минск предоставляет площадку для переговоров начиная с сентября 2014 года. Нынешняя встреча стала особой – первая после президентских выборов в Украине. Известно, что Владимир Зеленский выступает за возобновление минского процесса, реабилитацию минских договоренностей. Именно он назначил Леонида Кучму, экс-президента Украины, вновь представлять интересы Киева на переговорах. Этот шаг очень тепло поприветствовал Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в контактной группе. Именно он сегодня заявил, что переговоры получились очень конструктивными.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:

Стороны так же высказали намерение – пожалуйста, послушайте внимательно – 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Луганске. Это было бы настоящим прогрессом. Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Так же при участии представителей МККК состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести. Экономическая рабочая группа сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов снабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения.