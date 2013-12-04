Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро 3 декабря провел первый прием граждан

Новости Беларуси. Первый прием граждан в новой должности. Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро 3 декабря 2013 встретился с жителями Мяделя.

Тем для обсуждения оказалось немало, одна из них - проблема обеспечения жителей водой. Выяснилось, что при строительстве водоканала местные колодцы оказались пустыми. Губернатор поручил районной власти разобраться в ситуации и помочь людям. При этом, по словам нового руководителя области, некоторым гражданам стоило бы самим приложить усилия и решить накопившиеся проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.