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Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро 3 декабря провел первый прием граждан

04 декабря 2013 18:45
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Новости Беларуси. Первый прием граждан в новой должности. Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро 3 декабря 2013 встретился с жителями Мяделя.

Тем для обсуждения оказалось немало, одна из них - проблема  обеспечения жителей водой. Выяснилось, что при строительстве водоканала местные колодцы оказались пустыми.  Губернатор поручил  районной власти разобраться в ситуации и помочь людям. При этом, по словам нового руководителя области, некоторым гражданам стоило бы самим приложить усилия и решить накопившиеся  проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Местная власть

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