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Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ состоится в Минске

29 января 2019 06:27
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Новости Беларуси. О будущем Содружества Независимых Государств сегодня, 29 января, будут говорить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полномочные представители государств-участников СНГ соберутся на первое в 2019 году заседание Совета.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ состоится в Минске-1

Уже сейчас ведется подготовка значимых для Содружества событий. В частности, на Совете министров иностранных дел обсудят вопросы фундаментальных исследований, ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны, взаимодействия в гуманитарной сфере и борьбы с преступностью.

Также сегодня в Минске откроют выставку, посвященную началу председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ состоится в Минске-4

# СНГ # Фотофакт

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