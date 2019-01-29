Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ состоится в Минске

Новости Беларуси. О будущем Содружества Независимых Государств сегодня, 29 января, будут говорить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полномочные представители государств-участников СНГ соберутся на первое в 2019 году заседание Совета.

Уже сейчас ведется подготовка значимых для Содружества событий. В частности, на Совете министров иностранных дел обсудят вопросы фундаментальных исследований, ухода за воинскими захоронениями и памятниками Великой Отечественной войны, взаимодействия в гуманитарной сфере и борьбы с преступностью.

Также сегодня в Минске откроют выставку, посвященную началу председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году.