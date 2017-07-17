Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Минске 17 июля: какие были сделаны заявления

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 июля встретился с министрами иностранных дел государств – участников Организации. После встречи у Президента участники разговора отправились на заседание Совета министров. По итогам был сделан ряд заявлений. Так, стороны подтвердили намерение сотрудничать в сфере охраны границ.

В ближайшее время будут выработаны конкретные предложения по этому вопросу. Тем временем основной задачей ОДКБ должно стать не реагирование на внешние угрозы, а формирование благоприятных внешних условий. Это позволит эффективно отстаивать интересы стран ОДКБ, а также укреплять имидж и авторитет организации на международной арене.