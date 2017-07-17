Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в Минске 17 июля: какие были сделаны заявления
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 июля встретился с министрами иностранных дел государств – участников Организации. После встречи у Президента участники разговора отправились на заседание Совета министров. По итогам был сделан ряд заявлений. Так, стороны подтвердили намерение сотрудничать в сфере охраны границ.
В ближайшее время будут выработаны конкретные предложения по этому вопросу. Тем временем основной задачей ОДКБ должно стать не реагирование на внешние угрозы, а формирование благоприятных внешних условий. Это позволит эффективно отстаивать интересы стран ОДКБ, а также укреплять имидж и авторитет организации на международной арене.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
По результатам заседания нами согласовано и подписано заявление по вопросу о непрекращающейся в отдельных странах Европы кампании по демонтажу памятников, увековечивающих подвиг воинов Красной армии в годы Второй мировой войны.
Второе заявление минского СМИД посвящено совместным мерам по информационной безопасности.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Из других решений отмечу перечень тем совместных заявлений, которые будут сделаны нашими странами на площадках ООН и других международных организаций. Перечень охватывает очень широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке в целом, проблемы, которые связаны с тем, что происходит в Афганистане и вокруг него, контртерроризм, борьба с наркобизнесом.
Добавим, на вопросы, которые рассмотрели министры, будут вынесены на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности на уровне глав государств. Как ожидается, встреча пройдет в Минске в конце 2017 года.