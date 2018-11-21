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Заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдёт 21 ноября в Минске

21 ноября 2018 06:39
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Новости Беларуси. 21 ноября в Минске состоится заседание коллегии Министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдёт 21 ноября в Минске-1



Мероприятие пройдет с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. Как ожидается, стороны обсудят широкий круг тем партнёрский отношений. Особое внимание – интеграционному строительству.

Заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдёт 21 ноября в Минске-3



Кроме того Владимир Макей и Сергей Лавров обменяются мнениями по основным мировым и региональным проблемам дня. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

# МИД Беларуси # Фотофакт

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