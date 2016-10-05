Зарплата вырастет на 9% процентов: новый проект бюджета страны

Новости Беларуси. Проект бюджета Беларуси на будущий год – принят. Во втором чтении депутаты абсолютным большинством проголосовали «за» проект главного финансового документа. Он сохранит социальную направленность. Третья часть бюджета пойдёт на госпрограммы: в образовании на развитие инновационных подходов, в здравоохранении – ставка на доступность и качество.

На социальные выплаты заложен миллиард и 250 миллионов рублей, на 9% вырастет фонд зарплаты, дважды будут повышаться трудовые пенсии.

Государственный доход утверждён в сумме более 18 миллиардов рублей, расходная часть – свыше 16 миллиардов.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Глобально не перекраивался бюджет, потому что была проделана очень большая работа с апреля 2016 года. Эта работа велась совместно с депутатами. Учтены очень многие пожелания нашей комиссии. Поэтому таких серьезных поправок не было.

Я думаю, что это как раз наше достижение, что мы работаем совместно, все органы власти. И можем договариваться не в Овальном зале, а на рабочих комиссиях, снимать эти вопросы до того, как мы обсуждаем документ публично.

Структура пополнения казны практически не изменилась.

Более 40 % запланированных доходов – это поступления от налога на добавленную стоимость.

Под занавес работы депутаты пятого созыва проголосовали и за изменения в Налоговом кодексе.

Основная цель поправок упростить налогообложение.

Были учтены и предложения депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Это касается и установления ставок в белорусских рублях, тех, которые ранее были установлены в долларах США. Речь идет о дедолларизации экономики, в том числе и в налоговом законодательстве. Ряд изменений со стороны депутатского корпуса поступил и по совершенствованию налога на недвижимость.