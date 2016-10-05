Беларусь и Пакистан будут сотрудничать в области ядерной энергетики

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан намерены развивать дружественные отношения. Александр Лукашенко находится с официальным визитом в этой южно-азиатской стране. Глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Встреча началась с торжественной церемонии приветствия лидеров двух стран. Она прошла в сопровождении роты почетного караула.

Переговоры начались в формате «один на один» и затем продолжились в расширенном составе. Стороны обсудили предстоящий визит в Беларусь министра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана и делегации деловых кругов. Также говорили о возможности создания совместных предприятий в сельском хозяйстве и сотрудничестве в промышленности.

В списке приоритетов – легкая промышленность, межбанковское сотрудничество, реализация инфраструктурных проектов. Переговоры завершились подписанием ряда меморандумов, соглашений и протоколов.

А лидеры государств приняли совместное заявление. Подходы стран к развитию двусторонних отношений не изменяются уже давно. Как отметил Президент Беларуси, с каждым годом только укрепляется уверенность в искренности намерений пакистанских партнеров развивать дружественные отношения с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы с премьер-министром подписали совместное заявление, которое подтверждает взаимную волю к развитию дружественных отношений и конкретизирует их отдельные направления с учетом велений времени. Достигнуто понимание, что

Беларусь и Пакистан выйдут на тесную кооперацию с третьими странами. Пример тому – китайско-пакистанский экономический коридор.

Мы договорились о возможности сотрудничества в области ядерной энергетики. И Беларусь, и Пакистан – приверженцы развития мирного атома. Мы укрепились во мнении, что Беларуси и Пакистану следует активнее развивать научно-техническое сотрудничество и во время нынешнего визита

открыть Белорусско-пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества.

В ходе переговоров достигнуто понимание, что мы усилим совместную работу в направлении сельскохозяйственной и промышленной кооперации в ближайшее время, обменяемся визитами специалистов сюда, в Пакистан, и к нам, в Беларусь, по расширению этих направлений сотрудничества. Мы предпримем уже в ближайшей перспективе конкретные шаги по оптимизации сотрудничества между банками, в легкой, преимущественно текстильной, промышленности, лесном хозяйстве, таможенном деле, стандартизации и сертификации.

Это далеко не полный перечень вопросов, которые мы обсуждали в ходе визита. Их дальнейшее решение потребует новых встреч и контрактов. Поэтому я с большим удовольствием пригласил в очередной раз посетить Беларусь моему другу, премьер-министру Навазу Шарифу, в любое удобное для него время. Это связано с тем, что для нас крайне важно сохранить системность в политическом диалоге и личный контроль за исполнением принятых нами решений.

Я знаю, что вы переживаете непростые времена. И в отношениях с соседями. Вы знаете приверженность мою и нашего государства к взаимовыгодному сотрудничеству с соседями. Мы желаем вам мира и, самое главное, крепкого здоровья. Чтобы вы на этом посту всегда радовали пакистанский народ.