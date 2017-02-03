Кредитование жилищного строительства – локомотив нашей экономики: Президент ответил на вопросы журналистов и экспертов

Новости Беларуси. Государство будет следить за системой ценообразования, чтобы не допустить перекосов. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 февраля во время встречи с представителями общественности и СМИ. Большой разговор с Президентом продолжается уже 6 с половиной часов.

Отвечая на вопросы журналистов и экспертов, которые также приглашены к диалогу, Глава государства поднял немало актуальных для страны тем.

Строительство жилья и кредиты, стоимость услуг ЖКХ, сельское хозяйство, привлечение инвестиций, развитие промышленного комплекса страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вот уже седьмой час, как здесь, в выставочном комплексе на проспекте Победителей идет «Большой разговор с Президентом». Соответственно, большой разброс тем и вопросов.

Поднимались такие темы как пенсии, зарплаты, образование, сложности, связанные с Декретом об иждивенцах, проверках предпринимателей, выделении земельных участков, трудности формирования белорусской национальной идеи.

Глава государства предельно откровенен, делится очень интересными деталями, общением с президентами других стран, судьбами конкретных людей, жизненными ситуациями, в которые попадают эти люди. Александр Лукашенко говорил об оптимизации и назвал цифры – сколько людей, например, работает во Дворце Независимости.

Очень обширный блок был посвящен ценам, кредитам, тарифам на жилищно-коммунальные услуги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей волнуют, прежде всего, цены. И я не могу не реагировать и просто отпихнуться от этого вопроса, сбросив его в полный либерализм:

какой спрос и предложение, такие будут и цены.

Нет. Россия в последний раз показала, что можно и цены как-то аккуратно контролировать, и прочее. Недавно мы создали Министерство торговли и антимонопольной политики, объединив в это в одном. И человек там солидный у нас. Аккуратно попробуем понаблюдать за ценами. Но не так, знаете, что зажал цены и товар исчез, этого допустить нельзя. Может, что-то новое придумаем. Пока терпимо, но эта система ценообразования, она пока волнует.

Что касается кредитования жилищного строительства, я тоже об этом говорил.

Мы прежде всего рассматриваем этот вопрос с точки зрения локомотива нашей экономики, и будем стараться создавать условия для строительства большего.

О Минске надо потихоньку забывать, в Минске мы строить не будем. По крайней мере такими темпами, как было раньше. Я об этом уже сказал.

Поэтому будем в этом направлении работать, но люди должны понимать, что чтобы прийти в банк и взять бесплатные деньги, надо чтобы в этот банк кто-то пришел и положил деньги под 0,5%. Тогда под 1% можно что-то отдать. Да, мы что-то из бюджета выделяем, но эти возможности ограничены, потому что нельзя налоги повышать. Так тогда меньше будет денег и на кредитование.

Экономика должна больше работать, эффективнее, чем мы сегодня и занимаемся.

Что касается ЖКХ. Много об этом говорили. Мною принято решение. Никому я не доверял, я подписал указ о платежах по конкретным услугам. Скажите, кто платит больше? Это опубликовано везде. В 2016 году, как мы когда-то приняли решение, 5 долларов. На 5 долларов повышена коммуналка, других решений я не принимал. Мне накануне принесли таблицу, и там люди посмотрят: коммуналка наша, московская, питерская, регионов России, Украины, других, чтобы не говорили что у нас 412 долларов зарплата, а в Литве 1000, тогда посчитайте здравоохранение, коммунальные услуги, образование и прочее. И увидите, какие доходы у нас, а какие в Литве, кому лучше, мне не хотелось бы ломать эту систему, допустим, которая у нас существует, под литовские или польские 100 долларов.

Ну вот не хотелось бы, потому что это будет очень болезненно для людей: пока мы эту сломаем. А потом выстроим новую, ещё неизвестно, что получится.

Сразу отмечу, что вокруг наиболее актуальных проблем белорусской жизни разворачивается дискуссия. Например, между приглашёнными экономистами – Романчуком и Солодовниковым успел состояться даже небольшой спор о том, достаточно ли быстро развивается белорусская экономика. Дискуссия, обсуждение, мозговой штурм – яркая черта «Большого разговора с Президентом». Помимо глобальных вещей, речь заходит и о частных моментах, один из них возник в диалоге главы государства с Николаем Радоманом, сенатором и руководителем хозяйство «Снов».

Он возник, обозначили проблему, ну и фактически она была решена за несколько минут.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Хочу подступиться к той теме, которая сегодня волнует предприятий 200 нашей страны, лучших предприятий во главе с моим.

Мне кажется, что сегодня различные формы собственности и могут, и имеют основания для жизни на сегодняшний день в сельском хозяйстве.

Как частное, как фермерство и так далее. На V Всебелорусском собрании Ревяко Василий Афанасьевич поднял вопрос, что значиться может заранее акционирование, к которому мы на сегодняшний день подошли. Мы в 2016 году получили почти 9 миллионов чистой прибыли – агрокомбинат «Снов». У нас уже форма – мы акционировались в 1994 году. В зависимости от срока работы, от классности работы, от нагрузки мы имеем уже долевые акции на сегодняшний день без участия государства.

Мы никому ничего не должны, мы исправно платим налоги.

7 миллионов, старыми деньгами буду говорить, получили среднюю зарплату за год. В хозяйстве работают более 2 тысяч человек. Ну зачем нам акционироваться, зачем? В одну силу давай акционируйся с 85% акций государственных. Теряется смысл производства.

Мы хотим привязать человека к земле, чтобы он за конечный результат отвечал и был заинтересован в конечном итоге производства.

Нам говорят: нет, ты будешь государственным с долей акций государства. Будьте добры. Вы очень мудрый, умный человек, помогите нам с этим вопросом разобраться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, Михаил Иванович, мы же договаривались, когда встречались, исчерпывающе решили – не трогайте предприятия, которые сегодня работают, дают результат. Не важно серые, рыжие, красные они, не важно. А вы сделали всё наоборот

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Руководители хозяйств, им надо привести все в уставы. В соответствии с гражданским кодексом, потому что, кроме того, что люди имеют там доли и прочее, они должны нести ответственность за те кредиты, за все, взятые обязательства и прочее.

Поэтому хорошо, что 5 хозяйств крепких.

С ними легче разобраться, но 120 есть хозяйств ещё, которые большенные задолженности, и их надо, если не приведём в порядок с гражданский кодексом, эту ответственность переложить на людей.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов»:

Можно дать команд, вы как бывший сельхозник, можно написать за нужды десять раз. Я прошу у всех. Скажите, пожалуйста, как вам нужно написать устав, мы за ночь его напишем. И придумали вот именно эту субсидиарную ответственность. Как мне объясняли, что если вдруг наше хозяйство обанкротиться, то у меня заберут хаты. Она мне скоро не нужна будет эта хата,

я борюсь за будущее наших людей, за будущее того поколения, которое будет работать в этом сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы решим эту проблему. Обязательно. Вы работаете ­– работайте. И работайте так, как работаете. И если вы даже там без устава будете работать, работайте – вас никто не тронет, потому что у вас есть свои деньги.

Вы, действительно, убыточные хозяйства берёте поднимаете с колен, ставите на ноги, и я вам за это очень благодарен.

А что касается вот этой болтовни. Гражданский кодекс он негражданский – депутаты сидят. За ночь он может устав написать, а мы в своей стране за неделю можем любой устав написать, поменять его, если это надо для дела. Поэтому не ссылайтесь вы на какой-то гражданский или какой-то кодекс.

Это закон, который в наших руках.

Если он топорщиться, если он не подходит к жизни, как одеяло кладёшь – оно топорщиться, вы его должны поправить. Займитесь немедленно, а вы не делайте из этого проблему – работайте, как работали. В ближайшее время вы должны понимать, что где-то в апреле, мае месяце мы должны провести обещанное совещание по сельскому хозяйству. Мы же уже подходили к сельскому хозяйству, мы выработали несколько нормативно-правовых актов. После этого, что изменилось? Посмотрим на все вопросы, а это самый простой вопрос. Тем более, что ваша позиция абсолютно созвучна с моей позицией, с человеком, который может решить этот вопрос за сутки без документов. Вот я тебе сказал, и делай. Он исходит из простой вещи: если человек работает и результат даёт, зачем его трогать?

Он же абсолютно нормальную, вменяемую политику проводит экономическую на земле. Зачем его трогать?

Ну вот примерно таким образом складывается формат «Большого разговора с Президентом». Возможен любой вопрос, поднятие любой проблемы, происходит её коллективное обсуждение и появляется решение главы государства. Об этом процессе, кстати, Президент высказался сам.

Глава государства высказался на тему белорусско-российских отношений.

Александр Лукашенко:

В чем ценность нашего разговора. Я признаю: у нас диктатуры нет, но авторитаризма достаточно. Не считаю, что это плохо. Но если сказал Президент про это и про другое и подобное, надо завтра уже это узкое место ликвидировать. Я хочу, чтобы из нашего разговора прежде всего это вытекало.

В настоящий момент они складываются непростым образом. Замечу, что шероховатости здесь встречаются периодически. Это как раз обозначили на «Большом разговоре с Президентом», однако был сделан вывод, что все противоречия со временем снимаются: с белорусскими продуктами, со строительством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Вы должны это знать четко. Но вы должны понимать, что в России разных сил море. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением или с решениями самого президента. Я об этом своему другу часто говорил. Это уже никуда не годно. Эти обострения не впервой.

Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу, что происходит и сегодня. Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть непублично, но мне всегда говорили: да, мы погорячились. Разве не погорячились? Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно.

Это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами.

Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что никуда не денутся. У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного договора не нарушили. Россия пинает их в хвост и в гриву. По нефти договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом – до 16 вроде бы хотят, а вообще, говорят, 12 будут поставлять. Но вы же подписали? Это ненормально. Это нужно заканчивать. На этом много не получишь. Мы – не Украина, мы – не антироссийские. Мы в НАТО не стремимся.

Мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, нашего отечества – Беларуси и России.

Это наше общее. И я бы хотел, чтоб вот этот конфликт наверху, ни в коем случае не опустился донизу. Поэтому я вас очень прошу: никогда не обижайте россиян.

Журналист:

Александр Григорьевич, вы на самом деле правильно сказали, что диалог России и Беларуси сведён к очень узкому формату. На самом деле тема разговора – это энергоносители, это немножко безопасности и молочка. На само деле это где-то хорошо для решения вопроса, но это и плохо, потому что институты-то созданы. Есть Союзное государство, есть Евразийский союз. И этот функционал просто недозагружен.

Не кажется ли вам, если их использовать более загружено, можно использовать гораздо большего результата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не думайте, что все замкнуто там только на Президентах. Но когда Семашко приезжает к кому-то или Петров, Сидоров в Москву – ведутся переговоры, нормальное соглашение – вот, надо подписывать. Назавтра так говорят – там не понимают, тогда, что делать? Вот так выводят наверх на нас. И не мы это делаем.

Мне просто жаль, что вы не знаете, чем живёт Беларусь, вы не знаете этих проблем.

Понимаете, от вас просто прячут. Хотите скажу вам правду, почему?

Вы уж меня простите, не должен говорить, цитирую одного большого человека в России, когда ему задал вопрос, зачем вы это делаете? Крутился, крутился, но мы же друзья, говорит: «Александр Григорьевич, слишком большой градус у вас в Беларуси, и в регионах тоже. Надо немножко опустить». Это неправильно. Я не претендую ни на что российское, не претендую. Это не возможно по конституции и вашей, и нашей. Я не гражданин России. Но вы это делаете зря. На этом вы потерпите жесточайшее поражение. Н

и один русский человек, ни один россиянин не поверит никому в России, что белорус, что Лукашенко – это враг России, это чужой,

что на Запад повернулся или ещё куда-то. этому не поверят.

Буквально вчера появились сообщения о том, что Россия на некоторых участках Беларуси вводят контрольно-пропускные пункты.

Но ещё более громкие сообщения от российских СМИ о якобы процедурах выхода Беларуси из некоторых межгосударственных объединений с Россией.

Отмечу, что все это на фоне предстоящего Высшего Госсовета и на фоне спора между нашими странами по поводу цены на углеводородное сырьё.

Всё это явно не идёт на пользу в переговорах и формированию наших двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы разрешили приехать людям на 5 дней через Национальный аэропорт в Минске, и какая-то угроза национальной безопасности России. Всё же осталось как раньше: ты приезжаешь с визой или без визы – не важно, паспорт, паспорт посмотрели, так в компьютер, нажали кнопку. Список есть, которым нежелательно в Беларуси и России – единый Союзный список. Миллион пятьсот. Из них там не помню сколько, мизерная цифра, наши правоохранительные органы поставили на учет, а больше миллиона их.

И везде, где бы ты не въезжал, компьютеризировано – пробили, нет, дорогой, не въезжай, ты не въездной. Ничего не изменилось в этом плане. Что за дело? А, они без нас приняли это решение, я так думаю. Так, более того, мы имеем право принять это решение.

Мы суверенная независимая страна.

Более того, мы же согласовали с ними это. Довели до них конкретные люди документ вот этот, ну нет вопросов – ваше право. Сегодня они уже начинают нас упрекать якобы, что вот это пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через Национальный аэропорт людей.

Но все бы было ничего, только вот этот приказ они приняли на месяц раньше, чем мы ввели "безвиз". Они нас начали упрекать, но даже не поинтересовались в хронологии.

Это ведь в конце декабря 2016 года они подписали этот приказ ФСБшный – 26 декабря. А мы ещё только, с июля у нас будут введён этот безвизовый режим и подписали мы его в январе. Чтобы нас бомбить, они даже хронологией не поинтересовались.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь