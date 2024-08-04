Шатько о помиловании Криегера: мы должны показать всему миру, что мы люди некровожадные

А сейчас о политическом событии, за которым также пристально следили в мире. 1 августа произошел самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В нем приняли участие 26 человек из 7 стран. Процедура передачи заключенных проходила в турецкой Анкаре, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Когда это история началась [речь об обмене заложниками между Западом и Россией – прим. ред.]. Понятно, что обсуждали ее под сводами древнейшего монастыря русского православия. А затем громкая новость с евангельским контекстом «блаженны милостивые, потому что помилованы будут» пришла из Минска.

Александр Шатько, политолог:

Мы видим, что человек он достаточно случайный. Мы видим, что он достаточно серьезно оболваненный пропагандой, которая сейчас ведется в прессе, в том числе и в Германии, как и во всей Европе. И, конечно же, глава нашего государства это тоже замечательно понимает и видит эту ситуацию, мы должны показать всему миру, мы люди некровожадные. В общем и целом, нам скрывать нечего, с одной стороны, но с другой стороны, свою безопасность мы умеем блюсти и сможем сохранить.