Генассамблея ООН приняла предложенную Беларусью резолюцию о сотрудничестве ООН и СНГ

Новости Беларуси. Генассамблея Организации объединённых наций приняла предложенную Беларусью резолюцию о сотрудничестве ООН и СНГ. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

К слову, ООН и государства Содружества давние партнеры. История их взаимоотношений ведется еще с 1994 года, когда СНГ получило статус наблюдателя при Ассамблее. Сегодня их отношения активно развиваются. Договорные отношения страны СНГ поддерживает с рядом организаций при ООН. В частности, совместные сотрудничество ведется с Европейской экономической комиссией и с Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Амбразевич, начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

С одной стороны, принятие этой резолюции это, прежде всего, признание той добавленной стоимости, которую дает формат СНГ для регионального сотрудничества. Ряд отраслевых форматов абсолютно адекватно взаимодействуют и вносят свой вклад в гармонизацию деятельности постсоветских государств. С другой стороны, это конкретный сигнал всем агентствам, программам и фондам системы ООН к тому, чтобы опыт СНГ, возможности СНГ использовались этими агентствами.