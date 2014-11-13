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В Пакистане откроется посольство Беларуси, возглавит его Андрей Ермолович

13 ноября 2014 10:28
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Новости Пакистана. В Пакистане сегодня откроется посольство Беларуси. Ведомство возглавит Андрей Ермолович. Наша страна уже давно поддерживает тесные торгово-экономические отношения с Исламской Республикой. Наиболее продуктивно сотрудничество продвигается в сельскохозяйственной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент Беларусь поставляет в Пакистан тракторы и другую продукцию машиностроения. В будущем наша страна планирует экспортировать калийные удобрения.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Пакистан – это крупная страна, шестая по населению страна в мире. Занимает седьмое места по экспорту сельскохозяйственной продукции, имеет шестую по численности в мире армию. Это очень емкий рынок с перспективой роста порядка 3,5-4,5% в год. Таким образом, мы видим серьезные перспективы наращивания двустороннего экономического сотрудничества. Дело не ограничивается экономикой. Беларусь и Пакистан конструктивно взаимодействуют на площадках международных организаций. 

Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 173 странами. Более чем в полусотне из них действуют наши посольства, представительства и консульства. В 2014 году к этому списку добавились еще три страны – Австралия, Эквадор и Монголия.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Пакистан # Дмитрий Мирончик

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