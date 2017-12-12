Декларации о доходах для кандидатов в местные Советы депутатов обсуждали на заседании ЦИК 12 декабря

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты на выборах в местные Советы 28-го созыва обязаны будут представить декларации о доходах за 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Центризбирком.

Оно связано с тем, что период выдвижения кандидатов начался в декабре, а закончится 8 января 2018 года. Один из аргументов заключается в том, что многие граждане получают зарплату, а также вознаграждения за декабрь в январе. То есть на момент представления декларации они могут не знать точную сумму доходов. Тем не менее, несоответствие будет замечено налоговыми органами, что может привести к негативным последствиям для претендента на депутатский пост.