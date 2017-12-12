Декларации о доходах для кандидатов в местные Советы депутатов обсуждали на заседании ЦИК 12 декабря

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты на выборах в местные Советы 28-го созыва обязаны будут представить декларации о доходах за 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Центризбирком.
Оно связано с тем, что период выдвижения кандидатов начался в декабре, а закончится 8 января 2018 года. Один из аргументов заключается в том, что многие граждане получают зарплату, а также вознаграждения за декабрь в январе. То есть на момент представления декларации они могут не знать точную сумму доходов. Тем не менее, несоответствие будет замечено налоговыми органами, что может привести к негативным последствиям для претендента на депутатский пост.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Судя по количеству запросов, именно выясняющих конкретные детали избирательной компании, интерес есть. Эти люди не относятся к формальному номенклатурному сообществу, которые интересуются. Это совершенно новые лица. Это предприниматели, потому что вопросы именно декларирования, прежде всего, предпринимательского дохода. Поэтому я думаю, что депутатский корпус, если данные лица изберутся, он изменится. Он получит новое лицо, и, вполне возможно, и Советы будут развиваться уже иным образом.
Напомним, что местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тысяч мандатов.