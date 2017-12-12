Кобяков подвел итоги председательства Беларуси в ЦЕИ на саммите глав правительств

Новости Беларуси. «Год председательства в Центрально-Европейской инициативе для Беларуси стал не только вызовом, с которым мы успешно справились, но и большим опытом», – заявил премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков по итогам саммита глав правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные эксперты высоко оценили проделанную в 2017 году работу и поддержали многие выдвинутые белорусами инициативы.