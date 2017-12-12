Кобяков подвел итоги председательства Беларуси в ЦЕИ на саммите глав правительств
Новости Беларуси. «Год председательства в Центрально-Европейской инициативе для Беларуси стал не только вызовом, с которым мы успешно справились, но и большим опытом», – заявил премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков по итогам саммита глав правительств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международные эксперты высоко оценили проделанную в 2017 году работу и поддержали многие выдвинутые белорусами инициативы.
Наша же страна рассматривает председательство в ЦЕИ как возможность активизировать свое участие в процессах региональной интеграции и сотрудничества. Андрей Кобяков также отметил, что благодаря этой международной площадке государствам удается расширять и двусторонние отношения.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Не могу не отметить, что итоги 2017 года позволяют нам в Беларуси рассматривать формат ЦЕИ как важный инструмент для более полного эффективного вовлечения Беларуси в глобальное европейское развитие. Мы также стремились способствовать решению экономических и социальных проблем, общих для всех стран региона, таких как миграция и борьба с терроризмом. Особый интерес представляет перспектива использования транзитного потенциала наших стран, особенно в контексте сопряжения китайского проекта «Один пояс – один путь» с транспортной сетью Евросоюза.
На саммите обсудили, каким образом страны Центрально-Европейской инициативы могли бы способствовать сближению и взаимодействию интеграционных объединений на континенте.
В Минске также приняли план действий на 2018-2020 годы. Обсуждались также перспективы дальнейшего реформирования ЦЕИ.
Организация была создана в 1989 году для того, чтобы содействовать развитию связей между странами в самых разных сферах. И спустя почти 30 лет ЦЕИ должна соответствовать реалиям, чтобы противостоять современным вызовам. Таким, например, как миграционный кризис в Европе, терроризм и киберпреступления.