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Заменят ли Зеленского Аваковым? Разбираемся с политологами

19 августа 2024 11:34
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Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Заменят ли Зеленского Аваковым? Разбираемся с политологами-2

Константин Бондаренко, украинский политический аналитик:
Начиная с прошлогоднего вильнюсского саммита НАТО, начали говорить, что Зеленский якобы вот-вот уйдет, а на его место придет кто-то другой. Что касается Авакова, то это откровенный вброс. Считаю, что это абсолютная дезинформация. Думаю, что вряд ли существуют такие планы. А что касается курской операции, думаю, что в данной ситуации очень сложно каким-то образом сказать, что курская операция может повлиять каким-то образом на будущее Зеленского. Если что-то и повлияет на будущее Зеленского, то это совокупность всех факторов, которые накопились.

Заменят ли Зеленского Аваковым? Разбираемся с политологами-4

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Зеленского обязательно поменяют по одной постой причине – болезнь, которая называется наркомания, прогрессирует. Как сказал один американский политолог: трезор отвязался. Мы же помним, как этот самый трезор, выступая полтора года назад перед Австралийским парламентом, призывал Запад применить ядерное оружие. Мало того, что такой «лидер» просроченный руководит, там возникают серьезные внутренние противоречия. Посмотрите кадры, как он принимал очередных деятелей американских, у него мешки с песком на лестнице в его резиденции. От российских войск, которые под Киевом стоят? Нет, он серьезно боится, что к нему придут или те, или те, но спросят.

Теперь по поводу вбросов. Я бы был осторожнее. В данном случае, наверное, это не вброс, потому что эта информация прошла в российских СМИ со ссылкой на источники в СВР. Я не думаю, что СВР занимается вбросами. Что здесь может быть? Мы получили по каналам соответствующим информацию, действительно рассматривается кандидатура Авакова. В то же время он рассматривается Западом как наиболее, с их точки зрения, адекватный политик, пользуется определенным авторитетом в Украине. Цели обнародования этой информации могут быть самые разные. Мягко говоря, обломать им это решение или наоборот показать, к чему они идут. Но обязательно Зеленский будет уничтожен, мы это понимаем. Как – это вопрос второй. Мой прогноз – это будет нечто похожее на Мариупольский драмтеатр, его подорвут, а скажут, что в центр принятия решений прилетела русская ракета.

# Международная политика # Василий Фатигаров # Константин Бондаренко

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