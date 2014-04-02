Законотворческий сезон белорусских парламентариев начался с обсуждения ситуации в Украине

Новости Беларуси. У белорусских парламентариев начался законотворческий сезон. Так, в Совете Республики 2 апреля обсудили повестку дня предстоящей сессии.

Сенаторы рассмотрят вопросы, касающиеся практически всех сфер. В частности, законопроект о культуре, об обращении граждан, рынке ценных бумаг, гражданском судопроизводстве. Также на обсуждение вынесен ряд международных договоров о сотрудничестве.

Значительная часть тем – социальные. Модернизируют Кодекс об образовании, рассмотрят вопросы в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа сенаторов началась с обсуждения ситуации в Украине. Отношения с ней России и Беларуси должны выйти на дружественный уровень. Об этом заявил председатель Совета Республики.

Анатолий Рубинов выразил уверенность, что в самые ближайшие годы Украина добьется успехов в своем экономическом и политическом развитии, найдя в себе силы благополучно выйти из политического кризиса.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня и для Украины очень важно, что в эти непростые для нее времена наш президент, Александр Григорьевич Лукашенко, дал глубокую политическую оценку причинам происходящего, протянул ей руку помощи и дружбы, заявив о неизменной поддержке братского украинского народа. А для нас всех события в Украине должны послужить большим уроком и предостережением. Надо отчетливо понимать, что утрата политической стабильности в стране всегда оборачивается для народа хаосом и разорением.