Заглавной темой проходит человек с его проблемами: делегаты и гости ВНС - о дискуссиях первого дня

Новости Беларуси. Уже 23 июня делегаты пятого Всебелорусского народного собрания продолжат дискуссию по обсуждению стратегии развития нашего государства на ближайшие годы.

А сегодня, в кулуарах народного вече у представителей всех регионов Беларуси была возможность обменяться мнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Драгун, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Глава государства определил приоритеты развития не только отраслей народного хозяйства, но и регионов республики. Дал оценку работы и исполнительной власти, и органов государственного управления. Что касается сферы торговли, в данном случае, задачи поставлены: создать такие же условия, как для городских жителей. Чтобы не было, условно, разницы совершенно регионального уровня и городского

Леонид Барабанов, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов:

Заглавной темой это, всё равно, проходит человек с его проблемами. Как социального плана, так и морального, и духовного. И глубоко убеждён, что реализация намеченного, в первую очередь, экономический базис - он, конечно, будет обеспечивать именно тех реализацию помыслов, о которых думает каждый человек

Леонид Маринич, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Все посылы, тезисы в области развития агропромышленного комплекса - они сегодня актуальны, и, самое главное, это всё реализуемо на самом деле. Это - дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства, увеличение производства продукции, снижение затрат и, самое главное, производство конкурентоспособной продукции. И сегодня акцент долго делался главой государства на то, что развитие и диверсификация экспорта - главной задачей является для продукции аграрно-промышленного комплекса

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Меня, честно говоря, порадовали две вещи. Первая - это раскрытие творческого потенциала людей и те меры, которые для этого будут приниматься. Это поддержка развития малого и среднего бизнеса и планируется увеличить его долю в ВВП с нынешних 28 с лишним процентов до 40 - это серьёзная такая цель, очень амбициозная. И я думаю, что она может, в случае её реализации, внести очень хороший вклад в развитие экономики страны.

Анатолий Капский, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «БАТЭ»:

Потрясло, честно говоря, выступление спикеров: и посла России, члена правительства Израиля, и посла Китая. Во-первых, все говорили на понятном нам языке. А во-вторых, эти выступления были чувственные такие, и выступления - скажем, это были люди не случайные, вот просто: пригласили, приехали, должны были сказать. Я видел, что эти люди вместе с нами переживают и развитие мира на сегодняшний день, и развитие Беларуси. И очень важно, что наши партнёры основные нас понимают - наши чаяния и нас в этом поддерживают

Алексей Кузьмич, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Сегодня прозвучало и со слов главы государства о том, что у правительства будет чёткая программа создания новых рабочих мест и, главное, подготовка тех, кто высвобождается - чтобы они были заранее подготовлены идти на эти места. Если у человека есть работа, он не обращает на другие моменты. У него есть работа, семья, дом - это основа.