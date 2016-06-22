Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания: какой будет следующая пятилетка?

Новости Беларуси. Важнейшее политическое событие года. В столице проходит Пятое Всебелорусское народное собрание. В большом зале Дворца Республики 22 июня собрались две с половиной тысячи делегатов со всей страны. Вместе они должны определить курс развития Беларуси на ближайшие пять лет.

Помимо делегатов, которые представляют все регионы Республики, в дискуссии принимают участие и многочисленные зарубежные гости народного форума. Перед собравшимися выступил Президент. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни белорусов.

В эти дни солнце в зените работоспособности. Самые жаркие дни сейчас и в Беларуси. Лучшие люди страны вместе решают наше будущее.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Это самый большой актовый зал в стране. Именно его атмосфера способствует к принятию объемного, можно сказать, судьбоносного документа для государства. Ведь здесь представлены интересы всей Беларуси.

Самый демократический способ народовластия. К всебелорусскому форуму журналисты подбирают различные эпитеты и сравнения. Президент объясняет это просто и понятно. Такая же цель и у самой встречи народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Право человека и гражданина на участие в управлении делами государства является неотъемлемым требованием нашего времени. Активность, с которой жители страны включились в подготовку и проведение собраний в трудовых коллективах, по месту учебы, службы, жительства, еще раз доказала, что наш съезд - реально действующий механизм народовластия. Считаю, что наш девиз «Вместе - за сильную и процветающую Беларусь» символизирует преемственность и сплоченность общества ради блага нашей родины. Мы ценим общественное мнение, пожелания и продуктивные идеи, которые направлены на поступательное развитие республики в экономическом, социальном и культурном планах. Белорусы хотят сохранить мир и спокойствие в стране, настроены на созидательную работу во имя своего будущего и будущего подрастающего поколения. Главная цель форума - обсудить актуальные вопросы нашей жизни, рассмотреть на общереспубликанском уровне проблемы регионального масштаба, прийти к консолидированному мнению относительно решения стратегических задач и планов развития экономики на новый пятилетний период.

Юбилейный народный форум совпал с днем общей памяти о трагедии, которая не забыта и спустя 75 лет. Поэтому вначале Президент просит почтить минутой молчания погибших соотечественников.

Александр Лукашенко:

Треть населения Беларуси погибли, умерли от ран. Мы очень долго восполняли те страшные потери той страшной войны прошлого столетия. Наши соотечественники ушли от нас тогда ради нас, ради сегодняшней нашей жизни, ради той красоты, о которой я только что сказал. Давайте будем благодарными наследниками той Победы и почтим память всех погибших минутой молчания.

Уроки Второй мировой войны человечество так и не усвоило. Поэтому белорусы, которые своё миролюбие подчёркивают даже в государственном гимне, вынуждены бороться за мир.

Александр Лукашенко:

Главный урок состоит в том, что любую, даже самую большую беду можно одолеть только вместе. Если перед лицом трудностей народ сплачивается, а люди не падают духом, то любые преграды преодолимы и любые цели достижимы. И еще один важнейший урок дает нам прошлое. Нельзя быть беспечными и самоуверенными. Нельзя легкомысленно относиться к будущему. Нельзя позволять застать себя врасплох, как это было в те годы. Надо уметь вовремя предвидеть и предотвратить опасность. Путь от мира к войне может быть очень коротким. Единство народа, мобилизация всех его сил – вот, что нужно, чтобы не только выстоять в лихую годину, но и предотвратить ее приход, сберечь мир в стране и сберечь саму страну. В связи с этим обороноспособности и безопасности нашего государства мы придаем первостепенное значение. У нас разработаны и приняты Концепция национальной безопасности и новая редакция Военной доктрины. В них сформулированы основные задачи и определены направления деятельности с учетом современных угроз и вызовов. Подчеркиваю: главное для нашего государства - миролюбивая многовекторная внешняя политика.

В канун Всебелорусского собрания победно зазвучал отечественный «Полонез». Оборонительное оружие, которое отбивает охоту строить наступательные планы.

Александр Лукашенко:

Наши ученые совместно с организациями оборонного сектора экономики разработали и успешно испытали в условиях густонаселенной Беларуси, а не на пустынных полигонах, реактивную систему залпового огня «Полонез», соответствующую лучшим мировым образцам высокоточного оружия. Отечественную систему. Это говорит о том, что у нас создано новое перспективное направление – ракетостроение, производство мощного оружия сдерживания. Оно уже с этого года поступает на вооружение нашей армии, что значительно укрепит обороноспособность Беларуси. Не скрою: мы с военными хотели этим самым преподнести всей стране и вам, делегатам съезда, подарок к пятому Всебелорусскому собранию, гарантирующий чистое небо нашему народу.

Отечественная война забрала каждого третьего белоруса и откатила развитие страны на 50 лет, невидимый враг – радиация ударила по четвёртой части страны и её жителям: потери оцениваются в 32 годовых бюджета. Очередное потрясение – развал общей громадной страны, экономических связей и даже привычного уклада жизни. Советский колос рухнул, а его осколки хотели подгрести под себя новые центры силы. В то время ещё к неокрепшему голосу Беларуси на международной арене мало кто прислушивался. И тогда ещё молодой и неопытный Президент собирает всенародное вече, чтобы услышать голос каждого белоруса.

Александр Лукашенко:

В те годы народу Беларуси предстояло одновременно отстоять суверенитет и абсолютно точно определить новый курс в строительстве экономики и общества. Ошибки быть не должно. Мы шли по тонкому льду. И не дай Бог, шаг влево, шаг вправо – мы бы с вами в этом зале не находились. Здесь есть старожилы, которые присутствовали на первом Всебелорусском народном собрании, которые помнят те времена и те причины, которые побудили меня собрать это Всебелорусское народное собрание. Если бы тогда не поддержка делегатов, которые приехали со всех уголков страны, делегатов, которые еще не знали этого Лукашенко как президента и так далее. Они были одолимы одной мечтой: надо спасать страну. Если бы тогда не сказали твердое «нет» развалу, нас бы здесь не было. Вот вся ценность того первого Всебелорусского народного собрания, традиции которого мы поддерживаем и ныне.

Среди тех, кто спасал страну, – Сергей Костян. Ветеран Всебелорусского собрания помнит, как тогда делегаты в зале заседаний чувствовали себя как в окопах. Надо было сохранить неокрепшую Беларусь.

Сергей Костян, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Белорусского славянского комитета:

Это собрание сыграло колоссальную роль. В первую очередь, что мы сохранили в стране мир и стабильность, что мы нашли выход из экономического тупика. А уже следующие собрания проходили, так сказать, как нож по маслу. Уже страна росла, настроения людей менялись в лучшую сторону. Жизненный уровень с каждым днем поднимался, народ сплачивался вокруг власти.

Беларусь – донор мира и стабильности. Это признают даже изначально скептически настроенные к Минску представители иностранных государств. Но всё чаще и громче звучит другое мнение: у Беларуси надо перенимать опыт.

Никола Бордюжа, гость пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный секретарь ОДКБ:

Я вообще воспринимаю всебелорусский форум как возможность такого конструктивного разговора власти с народом. Обсуждение наиболее насущных проблем, получение предложений от населения, выработка какого-то общего курса. Это такая встреча членов семьи.

Теперь Беларусь в разных мировых рейтингах по разным направлениям поднимается всё выше и выше. Первый белорус в космосе Пётр Климук эти изменения замечает у себя на родной земле – малой родине. Делегат с двумя звездами героя замечает, что Беларусь не потерялась лишь в зоне земного притяжения, а уверено держится на орбите космических исследований.

Пётр Климук, гость пятого Всебелорусского народного собрания, космонавт, дважды Герой Советского Союза:

С Китайской Народной Республикой соглашение есть, и, в общем-то, спутник связи уже летает. Это тоже немаловажно. Немного стран все так имеет и чтобы сами своими силами делали.

Испытания выдержаны, но время мировой экономической турбулентности продолжается. И в таких условиях приходится догонять тех, кто раньше поднялся в науке и промышленности. А на этих высотах очень тесно.

Александр Лукашенко:

Сегодняшняя обстановка в мире характеризуется обострением борьбы государств за лидирующие позиции и контроль над рынками сырьевых ресурсов. Стремление геополитических центров силы к расширению зон своего стратегического влияния привело к ущемлению и блокированию интересов других государств, провоцированию напряженности и способствовало усилению межгосударственных противоречий. На протяжении последних лет мы видим, как деградируют механизмы обеспечения международной безопасности. Грубое вмешательство «сильных мира сего» воспламеняет целые регионы. На этом фоне расцветает радикальный экстремизм и международный терроризм, которые, заполняя вакуум безвластия, разрастаются до квазигосударств и начинают диктовать условия всему миру. Беларусь, находясь в географическом центре Европы, не может оставаться в стороне от этих вызовов и угроз, которые имеют место не только где-то далеко от нас, но и совсем рядом, у нашего порога.

Скоро молодой и независимой Беларуси – 25 лет. И за эти годы мы прошли то, на что другим странам понадобились десятилетия и даже столетия. 25 лет - возраст возможностей и надежд. Но в котором, ещё совершаются ошибки и успех может вскружить голову.

Александр Зозуля, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Кобринского районного исполнительного комитета:

Во главе стоит технологическая дисциплина. Одна составляющая – дисциплина труда в целом, но вот технологическая дисциплина – это тот корень, который позволит двигаться намного лучше.

Народное собрание – это не только упивающаяся панорама достижений, это ещё пристальный и изучающий взгляд на проблемы. Если на первом Всебелорусском думали, как отказаться от экспорта хлебной муки, то сейчас задача научится продавать свои изыски. Особенно когда на традиционном рынке свои производители начинают наращивать свои сельскохозяйственные мускулы.

Леонид Заяц, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Продукт будет на рынке тот, который пользуется большим спросом, тот, который конкурентен по цене. Пусть наращивают. Мы рады, что у нас это развивается. Необходимо и нам немного подумать о том, что сегодня сказал глава государства на пятом Всебелорусском народном собрании. Необходимо снижать сегодня затраты, повышать конкурентоспособность, повышать производительность труда. Вот над этим необходимо работать всем.

Следующая пятилетка – время для развития фермерских и крестьянских хозяйств и устранения даже мелочных проблем крупных агрокомлексов.

Александр Лукашенко:

Наше село, без которого не может быть страны. Сегодня здесь накопилось огромное число застарелых проблем. Не видеть их, промолчать о них невозможно. В отрасль вложены огромные средства. Ни одна страна бывшего Союза не давала так много денег, как Беларусь. Мы вложили на модернизацию села только в последние годы по двум программам свыше $50 млрд. Мы резко нарастили объемы аграрного производства. А вот с продажами и рентабельностью дело обстоит сложнее. Даже с рентабельностью продавать тоже научились, более того – спрос большой на нашу продукцию. Серьезных успехов на новых рынках нет, традиционные рынки, прежде всего, Россию, мы можем потерять, если продолжим работать так, как раньше. Россия уже сегодня фактически идет по нашему пути. Огромные средства вкладывались в село, сейчас, может быть, немного меньше, но, тем не менее, растут колоссальные частные агрохолдинги. Мы должны понимать: ужесточение конкуренции на российском рынке не временное явление. Это всерьез и надолго. Понять это надо было еще вчера. Чем мы можем ответить на все это? Только одним - снижением затрат и повышением качества продукции. Иного не дано.

Елена Матейко – делегат из Свислочского района. Передовика сельхозпредприятия радуют новые технологии в АПК, но вот мест отдыха для молодёжи нет.

Елена Матейко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, бригадир животноводческой бригады:

Мне, как сельскому жителю, хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось работникам сельского хозяйства именно агрокомплексов. И, конечно, чтобы рассматривался вопрос быта молодежи на селе, чтобы условия труда и проживания, чтобы наша молодежь оставалась у нас в деревнях, в агрогородках.

Президент заостряет внимание: условия жизни не должны зависеть от размеров населенного пункта. Не только оголить, но и решить проблемы вот мэссидж народного форума

Александр Лукашенко:

Малые и средние города – основа страны. Мы всегда следовали принципу: в любом месте Беларуси каждому человеку должно быть одинаково комфортно. Не должно быть разрыва между городом и селом, между столицей и регионом. Все наши территории должны развиваться равномерно. А тем, кому объективно тяжелее, должна оказываться поддержка и помощь. Эта политика будет продолжена в текущей пятилетке. Главное направление – это привлечение инвестиций в регионы, которые дадут новые рабочие места, достойную зарплату и налоги в местный бюджет. Нам нужно равномерное распределение производительных сил по стране. Нельзя все тащить в Минск. Говорю об этом уже в очередной раз. Мы уже сегодня в часы пик не можем передвигаться по транспортным артериям Минска. Мы, как и все страны вокруг и в мире, можем допустить тяжелейшую непоправимую ошибку, когда почти половина населения живет в столице и в окрестностях. И в результате народ, живущий в столице и в окрестностях, задыхается. Вам это надо?

Развивать регионы будут, в том числе, и благодаря частным инициативам. Неиспользуемые помещения продают за копейки, в целом для бизнеса – тепличные условия. В эти дни делегаты должны ответить честно, что еще мешает привлекать инвесторов. Либерализация правил игры, упрощение налогообложения должны способствовать развитию малого бизнеса. Приоритет для сфер торговли и обслуживания. Государственные, но не валоообразующие предприятия будут переданы в коммунальную собственность. Инициатива должна стать визитной карточкой следующей пятилетки.

Александр Лукашенко:

Говоря об эффективном государственном управлении, мы имеем в виду совершенствование госаппарата, чтобы он мог на высочайшем профессиональном уровне управлять государственной собственностью, превращая ее в высокодоходные активы. Часто высказывается мнение, что система госуправления в республике очень затратная. Однако если сравнить расходы на содержание госаппарата в разных странах, то в Беларуси их доля ниже и составляет 2% ВВП. В 3,5 раза выше этот показатель в Европейском союзе, в 2 раза - в России. Надо сказать честно и прямо: в Беларуси один из самых компактных государственных аппаратов в мире. Вопрос в другом. Работа госаппарата недостаточно эффективна. Необходимость кардинального совершенствования системы госуправления в целях повышения его эффективности назрела давно, и для этого нужен целый ряд мер. Должен быть повышен престиж работы госслужбы. Это непременное условие, если мы хотим добиться результата. Ведь от знаний, профессионализма, компетентности государственного служащего порой зависит очень многое - судьбы целых отраслей, предприятий, в конечном счете, судьбы работающих там людей.

Во всем мире за умных и энергичных специалистов идет борьба. Их привлекают высокими зарплатами, премиями, социальными пакетами. Это реалии конкурентной борьбы за интеллект. И в таких условиях мы просто обязаны привлечь в государственный аппарат самых лучших, самых компетентных. А значит, мы должны предложить им по-настоящему достойные условия для работы, прежде всего - уровень оплаты труда. Пришло время принять кардинальные решения в этой области.

Требование Президента: власть в регионе должны представлять только лучшие. Пусть вместо 200 человек будут 20 профессионалов, которые знают процесс изнутри и не ставят рекордов в бумаготворчестве.

Александра Лукашенко знают как непримиримого борца с коррупцией. Это ржавчина для экономики. Но и слишком закручивать гайки механизма контроля не надо. Президент с высокой трибуны озвучивает то, что волнует самого мелкого бизнесмена. Работа проверяющих органов не должна мешать работе предприятий и людей.

Александр Лукашенко:

Мы порой работаем неэффективно. Я часто привожу пример. Мы работаем по-советски. Едем на сельхозпредприятие, куда надо и куда не надо, контролируем, кто как сеет, убирает, в какие сроки и т.д. У нас ведь даже в крупном районе уже не 30, а 25 хозяйств сельскохозяйственных, как во времена Соколова Дементия. Сегодня их осталось 13-15, из них только 2-3 низкорентабельные. Так вы обратите председателю райисполкома всеми своими аппаратами в 120-180 человек, обратите внимание на эти 3 хозяйства. А в остальных вы, конечно, должны бывать, но отдыхать. Не надо их поучать, что делать и как. Не надо излишне напрягать руководителей, не надо ходить следом за ними и не надо их душить контрольными мероприятиями, проверками, если вы не поймали их за руку. А поймали за руку - наказывайте!

Посыл Александра Лукашенко к народу неоднократно прерывают аплодисменты. Когда речь заходить о реформах образования они практически не стихают. Президент – учитель по образованию и отец школьника – видит все эти проблемы сверху и знает их изнутри.

Александр Лукашенко:

Сразу вам хочу подчеркнуть важнейшее требование: система образования не должна быть оторвала от экономики. Надо увеличивать практикоориентированность обучения. Это единственный путь подготовки специалистов, владеющих информационными технологиями, знающих все этапы производства. Идея непрерывного образования, разумеется, не означает, что человек всю жизнь будет студентом. Речь идет об образовании, формирующем в человеке стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию. Образование не значит, закончил школу, вуз и все – образовался. Нет. Это основа, фундамент. Там научили учиться, а дальше мы должны действовать сами. Ничего не изменилось. Новости здесь нет. Система образования должна вырабатывать у людей способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Надо научить учиться. Уже сегодня необходимо определиться с подготовкой кадров для высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Масса проблем в образовании. Желающих походить по этому полю, потоптаться, не сокращается. Недавно вице-премьеру новому, новому министру была поставлена конкретная задача. Если мы ничего не можем придумать и придумывать нельзя – не губите то, что есть. У нас было два спаренных урока труда – во вторник и в пятницу или в четверг. Спаренных! 4 часа – где они? Сегодня мужик 20-25 лет не знает, куда ввинтить эту лампочку, а светодиоды и прочее появились – они вообще не понимают этого. Человек не умеет заточить нож на кухне. Я уже не говорю о том, чтоб косить, рубить и так далее. То, что должен уметь настоящий мужик. А девчонка? Она что – умеет пуговицу пришить? Она умеет – помните: домоводство и так далее –они что-то из этого умеют? Ну, если процентов 10, которые чему-то научились в семье. Семья тоже должна этим заниматься. Почему мы от этих элементарных вещей отошли в школе? Нельзя от этого уходить. Есть стремление неких умников создать заумную программу. Программу такую, что математическую задачу человек-математик, физик средней руки решить не может. В пятом-седьмом классе. Так что это за программы и кому они нужны? В ближайшее время должны быть созданы нормальные учебники – это главное, это икона. И их должны создать лучшие учителя нашей школы, а не академики, которые забыли, когда учились.

Такое объёмное заданием поручение президента министр образования должен выполнить до педсовета у президента в августе. Тогда все точки над «и» будут расставлены.

Михаил Журавков, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр образования:

В новом учебном году 9 базовых учебников уже будут функционировать. С ними уже в ближайшее время можно будет на сайте нашего Национального института образования ознакомиться, где мы как раз оставляем фундаментальную часть, кругозор, а дальше уже профилизация, потому что время сейчас требует более конкретных знаний. Чтобы человек уже определился на третьем заключительном этапе обучения, куда он пойдет дальше.

Образование – это инвестиции в молодежь. Именно будущее родины строить молодым. Поэтому среди уважаемых людей с такой же биографией в зале те, кому до 32-ух. А среди генеральских звёзд защитники Отечества ещё в курсантских пагонах, но с мышлением военноначальников

Илья Юруть, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Сегодня вопрос о патриотизме и патриотическом воспитании молодежи стоит во главе белорусской политики, так как именно нам, молодежи, в будущем предстоит формировать новую страну.

Об инновациях и экономике знаний говорит и Президент. Интеллект белорусской нации – это самая конвертируемая валюта. А наша экономика переходит на энергонезависимые рельсы, где локомотив – Белорусская АЭС.

Александр Лукашенко:

Беларуси необходимо использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг атомной станции кластера энергоемких производств. Нужно сформировать условия для перехода от использования предприятиями и гражданами природных ресурсов, например, газа и нефти, на относительно недорогую электроэнергию.

Электроэнергии в стране будет много с вводом атомной электростанции. Мы все озабочены, некоторые наши так называемые внутренние партнеры и критики страдают и рыдают, что у нас избыток электроэнергии будет, а покупать ее якобы некому. Купят, если предложим качественный продукт по нормальной цене. Но не в этом дело. Сегодня надо заместить то, чего у нас не хватает, – газа, нефти и так далее, – на электричество. Что сегодня нельзя. Сегодня весь мир движется к зеленым технологиям, к зеленой экономике. Сегодня за автомобилями, электромобилями уже в Америке, в других странах очереди стоят. Поэтому надо готовить нашу экономику и людей к тому, что у нас будет много электроэнергии и электричества. И спокойно переводить их, чтобы в домах стояли не газовые, а электроплиты, делать их очень эффективными, как это уже научились делать в мире. Надо, чтобы мы постепенно привыкали к электромобилям. Надо, чтобы станки работали и прочие средства производства на электричестве все больше и больше. Вот к чему надо сегодня стремиться и никогда не будет ничего лишнего, по-хозяйски со всем разберемся.

Важно, много сегодня разговоров о безопасности, много необоснованной критики в наш адрес в связи со строительством атомной электростанции. Прямо заявляю: к нам претензий со стороны уполномоченных международных организаций МАГАТЭ по части соблюдения всех норм и требований никаких нет. Нет никаких претензий. Ясно: это большая конкуренция. Построив атомную станцию, мы совершаем огромный скачок вперед, и, естественно, мы будем более конкурентоспособны. Поэтому нас начинают сегодня наклонять. Народ должен это знать. Мы это знаем и на колени не встанем. Мы построим то, что мы наметили.

На Всебелорусском собрании звучит много смелых заявлений. Жильё каждой семье, размер пенсий 40 процентов от средней зарплаты и увеличении продолжительности жизни до 75 лет. На прошлых собраниях тоже многие ориентиры звучали громко. А теперь они достигнуты и принимаются как само собой разумеющиеся.

Наталья Кочанова, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Прежде всего, я хотела бы обратить внимание на здравоохранение. Это здоровый образ жизни, это доступность высокотехнологичных операций во всех регионах нашей страны, не только в городе Минске. Несомненно, это образование. Без этого просто невозможно, потому что образование – это то, что сегодня позволяет нашему обществу развиваться. Поэтому то, что сегодня принято, та концепция развития системы образования. Правильнее сказать, совершенствование этой системы. Это и профильное образование, и профессиональная ориентация ребят в старших классах, чтобы они четко смогли сориентироваться, кем они хотят стать в этой жизни. И, несомненно, подготовка кадров в соответствии с потребностями нашей экономики. Это тоже очень важные вопросы, которым будет уделено особое внимание.

Анатолий Калинин, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Много выполнено программ социальных, в области жилищного строительства. Интенсивное развитие придали инфраструктурным проектам: дорожное строительство, развитие региональных поездов, городских электрических линий, благоустройству городов, наведению должного порядка на земле. Обеспечили стабильность экономики страны в целом.

Всебелорусское собрание – это историческое событие в жизни страны.

Александр Косинец, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы демонстрируем также и самые основные подходы, то, что волнует человека. Это заработная плата, и мы, естественно, планируем увеличение ее в данной пятилетке. Это вопросы, связанные с инфляцией. Мы ставим задачу, чтобы не более 5% была инфляция, не было роста цен. Главное, на что нужно ответить людям: как можно будет строить жилье, как можно будет приобретать материальные блага и как продлять род человеческий.

Президент и сегодня подчёркивает белорусскую многовекторность и открытость к диалогу. Для ЕАЭС предлагает кооперационные связи, для Запада – выгодные условия для инвестиции. А белорусскую продукцию – всему миру. В стране появится агентство по продвижении экспорта. А у МИДа – еще одна функция: продвигать отечественный продукт. Товары из Беларуси должны быть узнаваемы, как и понятие Минский мир.

Владимир Макей, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь можно сравнить с сердцем Европы, которое ровно бьется, спокойно бьется и которое обеспечит долголетие нашей стране. Мы находимся в центре Европы. Мы намерены развивать отношения со всеми странами на востоке, на западе, на севере и на юге, потому что это в наших интересах.

Ориентиры даны, надо составить подробный план, как их достичь. Для этого здесь и собралась вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я внимательно выслушал все выступления, пытался как-то объединить некоторые предложения, скомпоновать. И я выделил для себя пять направлений, может, чуть больше. Я сейчас скажу, к чему все это. Первое – это острота вопросов кредитования экономики. Это действительно вопрос серьезный. Он не такой простой, как кажется. Можно же здесь предложить: давайте заберем у физических лиц, отдадим в экономику или еще что-то. В связи с этим я попросил бы и председателя Национального банка на всякий случай быть готовым, чтобы здесь объяснить делегатам съезда некоторые вопросы, которые здесь прозвучали.

Много вопросов поднималось в сфере подготовки кадров. Здесь можно и страдать, и стенать, и заклинаниями заниматься, но учить кадры надо на месте. Ни один вуз, профтехучилище, колледж, лицей не подготовят кадры так, как хотелось бы на стройках и так далее. Самое главное, чтобы в вузах и других учебных заведениях будущих специалистов учили не в аудиториях. Их надо учить непосредственно на производстве: в поле, у станка. Или начиная от станка и заканчивая его будущей специальностью, будущей должностью. Мастера или начальника цеха – он должен это все пощупать там. У нас все больше проблем возникает с сельских хозяйством, с подготовкой руководителей предприятий. Я тоже внес предложения. У нас есть много прекрасных руководителей. Но по стране полторы сотни суперруководителей мы всегда наберем. Ну, отправьте туда 5-10 человек, которые просто в течение полугода или основного периода, начиная с посевной и заканчивая уборочной, просто походят следом за руководителем. Посмотрят, как он проводит планерку, как он распределяет обязанности, как направляет на работу, контролирует и так далее. Поверьте: это будет хороший специалист. Хотелось бы, чтобы я перестал уговаривать губернаторов заняться этим конкретным делом. И таким руководителям надо платить много, которые не только хорошо работают, но и обучают будущих руководителей, будущих специалистов. Все, казалось бы, в простом. И денег много не надо.

Очень много поднято правильных вопросов культуры питания и здорового образа жизни. И в связи с этим наш представитель гродненского «Конте» поднимал этот вопрос. Если бы мы каждому довели культуру питания, положили на стол рацион, поверьте: у нас бы меньше было болезней. Это действительно так, я убедился лично. Этот вопрос не просто заслуживает внимания. Им надо заниматься каждодневно. Тогда мы из этого миллиарда долларов, которые мы тратим на лекарства, сможем сэкономить, и каждый человек сможет сэкономить и вложит их в жилье. Наполовину – только 500 млн. пойдет на жилье. Представляете, сколько мы сможем построить квартир? Вода, воздух, нормальное питание – это основа жизни любого человека.