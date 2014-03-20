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Виктор Кот из Гродненской области официально стал главой Вилейского района

20 марта 2014 19:37
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Новости Беларуси. Виктор Кот официально стал главой Вилейского района. Назначен на должность Президентом страны 17 марта, утвержден в должности на внеочередной сессии районного Совета депутатов. Районному активу кандидатуру представил губернатор Минщины Семен Шапиро.

Виктор Кот до назначения на Минщину был ответственен за агропромышленный комплекс Слонимского района Гродненской области, а еще раньше успешно руководил несколькими сельхозпредприятиями в Волковском районе. Его опыт в сельском хозяйстве будет востребован и на нынешней должности.

Губернатор Минщины поблагодарил за плодотворную работу бывшего главу района Евгения Синиле и вручил ему почетную грамоту Миноблисполкома. Новый председатель райисполкома получил из рук губернатора свидетельство, и пожелание успехов на ответственном посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Кот, глава Вилейского района:
Первым поручением было постараться выводить сельское хозяйство на самоокупаемость, поменьше финансирования из государственного бюджета. Будем стараться это делать и выполнять поручения, которые были получены при назначении. Возможности в этом районе есть. 

# Отставки и назначения в Беларуси # Виктор Кот

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