Новости Беларуси. За срыв сроков модернизации «Витебскдрева» по факту причинения ущерба государству возбуждено уголовное дело. Об этом 7 февраля сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, подводя итоги работы ведомства за год. Сейчас устанавливаются виновные и суммы ущерба.

Об ответственности за смещение сроков модернизации витебского деревообрабатывающего предприятия речь шла на совещании у президента, где обсуждались перспективы развития концерна «Беллесбумпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Есть такая система практики прокурорского надзора, что мы возбудили по факту нанесения ущерба государству. То есть не в отношении конкретных лиц, а по факту. Вот, в рамках этого уголовного дела мы будем устанавливать виновных. И, соответственно, заявление исков в последующем о возмещении ущерба, который нанесен государству. Это самое главное.

Генпрокурор сообщил также, что следствие устанавливает белорусских граждан, виновных в причинении ущерба нашей стране вместе с Владиславом Баумгертнером и другими топ-менеджерами калийной компании. Уголовное дело, по его словам, расследуется «в очень активном сотрудничестве» с российскими коллегами.

Алексей Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Мы должны взыскивать ущерб. Прорабатывается вопрос изменения в судебной практике по взысканию ущерба. Такое понятие, как «упущенная выгода», она не относится к реальному ущербу в рамках уголовного дела и не является предметом доказывания в настоящее время. Но мы будем заявлять в рамках гражданского судопроизводства и взыскивать эту упущенную выгоду. Скажем, как по «Витебскдреву», если она будет установлена. Не в рамках уголовного, а в рамках гражданского судопроизводства.