ЕС обещает Украине до 19 миллиардов евро

Новости Украины. В столице Украины, Киеве, ситуация по-прежнему нестабильна.

Действующей власти пока не удается договориться с оппозицией, которая настаивает на возвращении Конституции 2004 года. Но депутаты уже вторые сутки не могут внести ясность в этот вопрос.

Заседания Верховной Рады продлевали не единожды, но и сегодня в обсуждении объявили очередной перерыв. А вот в графике визитов западных политиков «форточек» пока не предвидится.

Президент Украины Виктор Янукович несколько часов назад встретился с главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. По ее словам, Евросоюз и США готовят финансовую помощь для Украины, составляющую, по разным оценкам, до 19 миллиардов евро. Но, в любом случае, выплачены эти деньги будут на определенных условиях.

Андрей Золоторев, политолог (Украина):

Мы видели здесь достаточно такие беспрецедентные вещи: походы дипломатов на сцену Майдана, вещи, которые называю своими именами — вмешательство во внутренние дела государства. Для того, чтобы Украине выйти из кризиса, по крайней мере, для начала надо ограничить влияние. США, Евросоюз, Россия имеют вполне прагматичные, вполне реальные интересы. И исходить из того, что эти интересы, скажем так, конгруэнтны интересам большинства граждан Украины, - не приходится.

Несмотря на вступивший в силу накануне закон об амнистии, протестующие не торопятся ни освобождать захваченные здания, ни разблокировать улицы украинской столицы. В центре Киева по-прежнему горят костры, а дороги перекрыты баррикадами. Многие жители города жалуются на неудобства и надеются, что конфликт будет разрешен мирным путем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.