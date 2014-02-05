Михаил Мясникович по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды заслуженным людям страны

Новости Беларуси. Премьер-министр Михаил Мясникович по поручению Президента Беларуси вручил 5 февраля государственные награды заслуженным людям страны. Их трудовые успехи содействуют развитию экономики государства, повышают качество продукции, вносят вклад в развитие наукоемких производств.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Из неполных 10 млн в сфере материального производства работает чуть больше 2,5, 2 с небольшим работает в социальной сфере, 2,5 млн – пенсионеры, 2,5 млн (я округляю) – учащаяся молодежь. Таким образом, приходится считать каждую копейку. И главное, чтобы эти средства бюджета, и мы это заложили в расчеты бюджета 2014 года, чтобы они эффективно использовались. Это наши белорусские средства, это наше достояние.

В списке награжденных – 67 человек. В их числе – работники здравоохранения, таможни, образования, науки и культуры. Им вручили медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги». Эти награды – результат многолетнего труда, образцового выполнения служебных обязанностей и высокого профессионального мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Мариев, герой Беларуси, директор Научно-технического центра «Карьерная техника» Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:

Видишь радость своего труда и воплощение его в наших таких высоких наградах. Продолжаю те свои начинания, которые были еще на «БелАЗе», продолжаю вместе с предприятием разрабатывать новые образцы, организовывать научное сопровождение их разработок, добиваться новых технических решений.

Ольга Головач, артист балета заслуженного коллектива Республики Беларусь государственного ансамбля танца:

Когда объявили то, что дают медаль Франциска Скорины, радость не только, наверное, для меня, но и для моих родителей, даже для бабушки. Все за меня очень рады. Я тоже рада. Очень много эмоций.

Стремиться к чему-то большему, не останавливаться на достигнутом и чтобы быть примером для остальных.

Сергей Селивонец, начальник таможенного поста «Варшавский мост» Брестской таможни:

Очень большое событие в моей жизни. Мои домашние разделяют эту радость, радость это награды. Но, в первую очередь, я бы хотел сказать, что это награда всего того коллектива, которым я руковожу, который осуществляет ежедневный таможенный контроль на границе, невзирая ни на погоду, ни на время суток. Всегда на посту.