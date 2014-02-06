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Украинские радикалы учинили «показательное» шествие в масках и с битами в руках у здания Верховной рады

06 февраля 2014 16:52
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Новости Украины. Украинские радикалы вновь оказались и в центре столицы, и в центре внимания всей страны. 6 февраля они учинили «показательное» шествие у здания Верховной рады. Мирная, как ее назвали организаторы этого демарша, акция с участием правых бойцов в масках и с битами в руках должна была напомнить депутатам о необходимости скорейших шагов по снижению напряженности в государстве и обществе. При этом первым же ее следствием предсказуемо стало объявление перерыва в работе главного органа законодательной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас депутаты, представляющие стороны украинского политического конфликта, участвуют в консультациях об изменении основного закона. При этом единства хотя бы в основных подходах к этому вопросу все еще нет.

В то же время аналитики отмечают, что оппозиционные силы в парламенте помимо невозможности договорится с большинством из Партии Регионов показывают все меньшую способность контролировать и своих союзников из радикальных националистических структур. Которые, кажется, в любой момент готовы вновь устроить на улицах Киева «особую уличную демократию».

Тарас Березовец, политолог (Украина):
Не является секретом, что оппозиция не имеет решающего воздействия на поведение людей. А такие организации, как, например, «Правый сектор» – это крайне правое крыло протестующих, которое объединяет людей, которые, с одной стороны, руководствуются романтикой, революцией, а, с другой стороны, это подготовленные люди, физически закаленные бойцы. И на этих активистов у оппозиция влияния, собственно говоря, никакого нет. И они выступают в первых рядах в случае столкновения с правоохранительными органами.

# Фотофакт # Майдан в Киеве

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